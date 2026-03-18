在大韓民国日本国大使館、BTSカムバック公演前に注意喚起「ご自身の安全確保を最優先に行動してください」
7人組グループ・BTSが、21日に韓国・光化門広場で『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催する。それに先立って、在大韓民国日本国大使館が注意喚起を行った。
【動画】「7人そろった…！」BTSの最新映像に反響
同公演は、約3年9ヶ月ぶりの“完全体”カムバックイベントとなる。現地での観覧のほか、Netflixとの協業により実施され、190以上の国と地域で単独生中継される。
在大韓民国日本国大使館の公式サイトでは「3月21日（土）午後8時から9時まで、ソウル市中心部の光化門広場において、BTSによる大規模公演が開催される予定です。当日、この周辺では極めて多くの人出が予想されており（警察当局は26万人を想定）、厳しい警備や交通規制が行われ、前日20日の午後9時からは、世宗大路も統制される予定」と説明。「ソウル地下鉄の光化門駅（5号線）、景福宮駅（3号線）、市庁駅（1号線・2号線）は、21日午後2時頃から無停車通過となり、バスなどの公共交通機関も運行時間を調整したり、迂回するなどの措置がとられる予定です」と伝えた。
続けて「なるべくこのような人混みは避けていただくことが肝要ですが、公演周辺地域にお越しの際は、交通規制などの各種情報を事前によくご確認ください」と注意喚起。「一般的に、不特定多数の人が集まるイベントは、テロの攻撃対象になりやすく、各種犯罪も発生しやすいと言われています。在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、付近をご通行の際は、周囲の状況に十分注意していただき、不審な振る舞いをする人物や、不審物を発見した際は直ちにその場から離れるなど、ご自身の安全確保を最優先に行動してください」と促した。
【報告文】
【注意喚起】大規模公演の開催に伴う安全対策について
令和8年3月18日
来る3月21日（土）午後8時から9時まで、ソウル市中心部の光化門広場において、BTSによる大規模公演が開催される予定です。当日、この周辺では極めて多くの人出が予想されており（警察当局は26万人を想定）、厳しい警備や交通規制が行われ、前日20日の午後9時からは、世宗大路も統制される予定です。
また、ソウル地下鉄の光化門駅（5号線）、景福宮駅（3号線）、市庁駅（1号線・2号線）は、21日午後2時頃から無停車通過となり、バスなどの公共交通機関も運行時間を調整したり、迂回するなどの措置がとられる予定です。なるべくこのような人混みは避けていただくことが肝要ですが、公演周辺地域にお越しの際は、交通規制などの各種情報を事前によくご確認ください。
一般的に、不特定多数の人が集まるイベントは、テロの攻撃対象になりやすく、各種犯罪も発生しやすいと言われています。在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、付近をご通行の際は、周囲の状況に十分注意していただき、不審な振る舞いをする人物や、不審物を発見した際は直ちにその場から離れるなど、ご自身の安全確保を最優先に行動してください。
交通情報などの関連情報は、サイトからご確認ください。
【動画】「7人そろった…！」BTSの最新映像に反響
同公演は、約3年9ヶ月ぶりの“完全体”カムバックイベントとなる。現地での観覧のほか、Netflixとの協業により実施され、190以上の国と地域で単独生中継される。
在大韓民国日本国大使館の公式サイトでは「3月21日（土）午後8時から9時まで、ソウル市中心部の光化門広場において、BTSによる大規模公演が開催される予定です。当日、この周辺では極めて多くの人出が予想されており（警察当局は26万人を想定）、厳しい警備や交通規制が行われ、前日20日の午後9時からは、世宗大路も統制される予定」と説明。「ソウル地下鉄の光化門駅（5号線）、景福宮駅（3号線）、市庁駅（1号線・2号線）は、21日午後2時頃から無停車通過となり、バスなどの公共交通機関も運行時間を調整したり、迂回するなどの措置がとられる予定です」と伝えた。
【報告文】
【注意喚起】大規模公演の開催に伴う安全対策について
令和8年3月18日
来る3月21日（土）午後8時から9時まで、ソウル市中心部の光化門広場において、BTSによる大規模公演が開催される予定です。当日、この周辺では極めて多くの人出が予想されており（警察当局は26万人を想定）、厳しい警備や交通規制が行われ、前日20日の午後9時からは、世宗大路も統制される予定です。
また、ソウル地下鉄の光化門駅（5号線）、景福宮駅（3号線）、市庁駅（1号線・2号線）は、21日午後2時頃から無停車通過となり、バスなどの公共交通機関も運行時間を調整したり、迂回するなどの措置がとられる予定です。なるべくこのような人混みは避けていただくことが肝要ですが、公演周辺地域にお越しの際は、交通規制などの各種情報を事前によくご確認ください。
一般的に、不特定多数の人が集まるイベントは、テロの攻撃対象になりやすく、各種犯罪も発生しやすいと言われています。在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、付近をご通行の際は、周囲の状況に十分注意していただき、不審な振る舞いをする人物や、不審物を発見した際は直ちにその場から離れるなど、ご自身の安全確保を最優先に行動してください。
交通情報などの関連情報は、サイトからご確認ください。