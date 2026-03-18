千原ジュニア、日本医療デザイン協会のトークライブ登壇へ “医療の新しいカタチ”をテーマにディスカッション
一般社団法人日本医療デザイン学会の設立10周年を記念した連続トークライブの第2弾ゲストとして、20日に千原ジュニアが登壇する。
【写真】「ふたりともめっちゃ嬉しそう」千原ジュニア＆チャンス大城の“ウエディングフォト”
同学会は「医療をデザインの力でより良くする」ことを掲げ、10年にわたり活動してきた。今回のトークライブでは、ジュニアをゲストに招き、「視点を変えることで見えてくる、医療の新しいカタチ」をテーマにディスカッションを行う。
既存の枠組みにとらわれないジュニアの発想力と、医療デザインの思考法が交差する、これまでにない刺激的なセッションを届ける。過去のバイク事故による顔面の複雑骨折。そして最近の大腿骨頭壊死症による手術。患者として向き合った「不安」、医師からの説明をどう受け止めたのか。家族とどう意思決定をしたのか。そのリアルな体験を、率直に語っていく。
ジュニアは「ご参加無料らしいです！関西の方は是非是非！お待ちしてます！」とのコメントを寄せている。
日時：2026年3月20日(土)13:00〜14:00
場所：千里ライフサイエンスセンター5F ライフホール
【写真】「ふたりともめっちゃ嬉しそう」千原ジュニア＆チャンス大城の“ウエディングフォト”
同学会は「医療をデザインの力でより良くする」ことを掲げ、10年にわたり活動してきた。今回のトークライブでは、ジュニアをゲストに招き、「視点を変えることで見えてくる、医療の新しいカタチ」をテーマにディスカッションを行う。
既存の枠組みにとらわれないジュニアの発想力と、医療デザインの思考法が交差する、これまでにない刺激的なセッションを届ける。過去のバイク事故による顔面の複雑骨折。そして最近の大腿骨頭壊死症による手術。患者として向き合った「不安」、医師からの説明をどう受け止めたのか。家族とどう意思決定をしたのか。そのリアルな体験を、率直に語っていく。
ジュニアは「ご参加無料らしいです！関西の方は是非是非！お待ちしてます！」とのコメントを寄せている。
日時：2026年3月20日(土)13:00〜14:00
場所：千里ライフサイエンスセンター5F ライフホール