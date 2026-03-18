ＷＢＣを国内独占配信した動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」でアンバサダーを務める俳優・渡辺謙が、１７日（日本時間１８日）の決勝を終え、大会でのオフショットを披露した。

渡辺はインスタグラムを更新し、「Ｗｏｒｌｄ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｃｌａｓｓｉｃ ２０２６ 素晴らしい決勝戦を目の当たりにして胸が熱くなりました。不慣れな進行にスタッフの皆さん対応ありがとうございました」と感謝。

「スポーツの枠を超えてエンタテインメントまで高めようとトライしたＮｅｔｆｌｉｘに参加出来たこと誇りに思います」と胸を張り、「改めて参加した全選手、チームの皆さん、本当にお疲れ様でした。野球ファンの１人として、感動をありがとうございました。謙」とつづった。

同じくネトフリでスペシャルサポーターを務めた嵐・二宮和也やカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手との写真をアップ。「＃ずん飯尾 くんにも会えました」とスタンドに応援に駆けつけたロッチ・中岡創一とタレント・出川哲朗、ずん・飯尾和樹とのショットも投稿した。

フォロワーは「謙さんの野球熱の熱さを感じとれたＷＢＣでした！お疲れ様でした！」「推しと推しが楽しそうに笑っていて、とても幸せ」「ずん飯尾さんも来た甲斐あったー」「素晴らしい記念写真のおかげで、今は温かい想いで胸がいっぱいです」「これからも熱く野球とエンタメを盛り上げて下さい」とねぎらいの声を寄せた。