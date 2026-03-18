ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７４ｂｐ 縮小傾向続く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７４ｂｐ 縮小傾向続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.889
フランス 3.531（+64）
イタリア 3.628（+74）
スペイン 3.364（+48）
オランダ 3.037（+15）
ギリシャ 3.63（+74）
ポルトガル 3.304（+42）
ベルギー 3.441（+55）
オーストリア 3.18（+29）
アイルランド 3.155（+27）
フィンランド 3.168（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.889
フランス 3.531（+64）
イタリア 3.628（+74）
スペイン 3.364（+48）
オランダ 3.037（+15）
ギリシャ 3.63（+74）
ポルトガル 3.304（+42）
ベルギー 3.441（+55）
オーストリア 3.18（+29）
アイルランド 3.155（+27）
フィンランド 3.168（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）