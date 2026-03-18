ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７４ｂｐ　縮小傾向続く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.889
フランス　　　3.531（+64）
イタリア　　　3.628（+74）
スペイン　　　3.364（+48）
オランダ　　　3.037（+15）
ギリシャ　　　3.63（+74）
ポルトガル　　　3.304（+42）
ベルギー　　　3.441（+55）
オーストリア　3.18（+29）
アイルランド　3.155（+27）
フィンランド　3.168（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）