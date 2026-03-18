《高知市の小学校で水泳授業の安全を強化》教員が少ない学校を対象に民間の監視員を配置【高知】
高知市内の学校で2024年に発生した児童のプールでの死亡事故を踏まえ、高知市は水泳授業の安全強化としてこの夏から、一部の小学校に民間の監視員を配置する方針をまとめました。
高知市教育委員会は、2024年に発生した小学校の水泳授業での児童の死亡事故を教訓に、2025年水泳授業の安全管理マニュアルを作成しました。
マニュアルでは、授業をおこなう教員とは別に監視員の教員を1人以上必ず配置することを定め、マニュアルにもとづいて水泳授業をおこないました。しかし規模の小さい小学校では、教員の負担が増えたことが課題となっていました。
対象となる学校は教員の配置状況をみて決めるとしています。
市教委では現在、県内の警備会社にプール監視への対応をヒアリングしているということです。
また、身長の低い児童が授業を受けられるように、水深を浅くする踏み台プールフロアを増やすことにし、当初予算案で2109万円を計上して、最大で30校に200台を置く考えです。
高知市教育委員会は、「現場の意見を反映させた。安全確保に向けて、できることをしていく」としています。