高知市内の学校で2024年に発生した児童のプールでの死亡事故を踏まえ、高知市は水泳授業の安全強化としてこの夏から、一部の小学校に民間の監視員を配置する方針をまとめました。



高知市教育委員会は、2024年に発生した小学校の水泳授業での児童の死亡事故を教訓に、2025年水泳授業の安全管理マニュアルを作成しました。



マニュアルでは、授業をおこなう教員とは別に監視員の教員を1人以上必ず配置することを定め、マニュアルにもとづいて水泳授業をおこないました。しかし規模の小さい小学校では、教員の負担が増えたことが課題となっていました。





このため、市教委では、教員が少ない小学校を対象に民間の警備会社に監視業務を委託する方針を決め、2026年度の当初予算案として最大10校分の費用、231万円を計上しました。対象となる学校は教員の配置状況をみて決めるとしています。市教委では現在、県内の警備会社にプール監視への対応をヒアリングしているということです。また、身長の低い児童が授業を受けられるように、水深を浅くする踏み台プールフロアを増やすことにし、当初予算案で2109万円を計上して、最大で30校に200台を置く考えです。高知市教育委員会は、「現場の意見を反映させた。安全確保に向けて、できることをしていく」としています。