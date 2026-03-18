承諾を得て女性2人を殺害した罪などに問われた男。初公判で起訴内容を認めました。検察側は、神奈川県座間市で9人が殺害された事件が犯行のきっかけになったと主張しました。

■別の被害者の存在も明らかに

2018年、承諾を得て当時21歳の女性Aさんを睡眠薬で眠らせた上、ロープで首を絞めて殺害した承諾殺人の罪などで起訴されている斎藤純被告（31）。

18日に開かれた初公判で起訴内容を問われ「間違いありません」と、はっきりした口調で認めました。

実は、18日の裁判では、2015年にも当時22歳の女性Bさんを承諾を得て殺害した罪で追起訴されていたことが明らかにされ、斎藤被告はこれについても認めたのです。

■“座間市の事件から思いついた”

検察側はまず、犯行に至る経緯について、冒頭陳述で…。

検察側の冒頭陳述

「斎藤被告には小学生の頃から人を殺したい願望があり、自殺志願者であれば抵抗されずに殺せると考え、インターネットの掲示板で自殺志願者を探すようになった」

そして2015年、メッセージをやりとりしていた当時22歳の女性Bさんの自宅を訪れたといいます。

そこでBさんに遺書を書かせると、睡眠薬を飲ませたという斎藤被告。眠るのを待ち、自殺に見せかけて殺害したといいます。

2日後、斎藤被告はBさんの死亡を確認するため再び自宅を訪れ、Bさんの家族に気づかれたため逃走したということです。

検察側は、斎藤被告がこの事件で女性が亡くなったことを確認できなかったため、次は死亡したことを確認したいと考えたと指摘。

さらに…。

検察側の冒頭陳述

「神奈川県座間市で9人が殺害されたニュースを見て、自宅で人を殺害し遺体を解体することを思いついた」

2017年に神奈川県座間市で白石隆浩元死刑囚が男女9人を殺害し遺体を切断するなどした事件から、自分も同じような事件を起こすことを思いついたと主張しました。

■斎藤被告の自宅に人骨

そして2018年、当時21歳の女性Aさんから殺人や遺体を解体する同意を得た上で、やりとりの証拠を残さないため携帯電話の初期化などを指示。

ナイフや消臭剤などを準備し、自宅でAさんを殺害して遺体を切断したといいます。

斎藤被告の自宅の収納台からはAさんの頭蓋骨が、冷蔵庫からはプラスチックの容器に入った人骨が見つかっています。

■Bさんの父親「絶対に許せません」

女性2人に対する承諾殺人の罪などに問われている斎藤被告。

18日の裁判では、2015年に殺害されたBさんの父親の供述調書が読み上げられました。

Bさんの父親の供述調書

「娘から『死ぬんじゃなくて殺される』と連絡が来ていたと妻から聞いた。犯人のことは絶対に許せません」

次回の裁判は来月27日。被告人質問で斎藤被告は何を語るのでしょうか。