高市総理は日米首脳会談に臨むため18日夜、日本を出発します。

【写真を見る】「ホルムズ海峡への自衛隊派遣に反対」市民団体が名古屋で街頭活動 高市総理は日米首脳会談へ 「できないことはできないと伝える」との考え示す

ホルムズ海峡への自衛隊派遣については「『できないことはできない』と伝える」との考えを示しました。そうした中、東海地方では…

17日、名古屋・栄ではホルムズ海峡への自衛隊の派遣に反対する街頭活動が行われました。



（主催者）

「今戦争を行っているホルムズ海峡に自衛隊を送るなんてことは、あってはならないことです」

「日本が参戦することでアメリカの孤立が防がれてしまう」

参加したのは、ジェンダー平等などを訴える市民団体のメンバーら約20人で、日本が自衛隊を派遣すれば、憲法9条や国際法に違反するだけでなく、イランを刺激して戦闘が長引く恐れがあるなどと主張しました。

（主催者）

「ひとつは自衛隊の方が命を落とすこと。日本が参戦することで、アメリカの孤立が防がれてしまって、戦争が長引くことも恐ろしいことだと思っています」