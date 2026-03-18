ガソリン価格はどうなっていくのか？政府はあすの出荷分から、高騰を抑制するため、ガソリンの補助金を導入します。

【写真を見る】名古屋でもついにガソリン200円 1週間で30円値上がりに客悲鳴「早く何とかして！」スタンド従業員｢こんなの初めて｣

（田中希宜記者 3月18日 名古屋市内）

「こちらのガソリンスタンドは190円、こちらは198円。…ここは高いです！レギュラーが200円と表示されています」



名古屋市内でもついに200円の表示が。急騰するガソリン価格。

（田中）

「名古屋市中区のガソリンスタンドに来ています。こちらでは先週から約30円値上がりして、レギュラー価格177円となっています」





1週間で30円値上がりに客悲鳴「早く何とかして！」

こちらのガソリンスタンド、先週取材した時は、レギュラーガソリンの価格は1リットル148円でした。しかしイラン情勢を背景に、18日朝は約30円の値上げとなりました。（タカラ石油古渡給油所 山内三慶店長代理）「こんなの初めて。50年近くスタンド業界にいるが、30円一気に上がったのはほとんどない」

経産省が18日午後発表した、おととい時点のレギュラーガソリンの県平均価格は、愛知県が186.7円、岐阜県が191.3円、三重県では191.4円と先週の調査から30円ほど値上がりしました。

この値上げに給油に訪れていた人たちは…



（給油客）

Q.きょうのガソリン価格は？

「40円高い いつもより」

Ｑ.これからもっと上がるかもしれないが？

「200いくらとかね…困ります！早く何とかしてください！お願いします！」

（給油客）

「きついです。だいぶ高いので。一気に30円くらい上がっている。高速道路で見たら219円。戸惑って下りてからの方がいいかなと。下がる予感がしない」

ガソリンスタンド 書き入れ時の三連休は「買い控えでちょっと暇かな」

下院であさって金曜日は春分の日で三連休となり、ガソリンスタンドとしては、かき入れ時になると期待していたようですが…



（山内店長代理）

「この3連休は買い控える人が多いんじゃないかな。ちょっと暇かな」

政府がおとといから、民間備蓄15日分の放出などをはじめとした価格高騰への対策を講じていることに関しては…



（山内店長代理）

「備蓄放出はすぐに（消費者に）還元できない。石油製品になるまでにしばらく時間がかかり、すぐ市場に反映できるか流動的。2～3週間はかかる」

そして1リットル＝170円程度になるための補助金の導入が、あす19日に始まることについては…



（山内店長代理）

「補助金も販売店に直接おりるわけではなく、元売りに補助金がおりる。（店頭価格の低下には）タイムラグがある。2～3週間はかかる。異常だと思います。普通の状態ではない。これだけ高いので」