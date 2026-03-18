18日朝、名古屋市東区のマンションの建設現場で爆発事故が起き、1人が病院に運ばれました。防犯カメラには爆発の瞬間が映っていました。

【写真を見る】「最初、地震かなと思った」名古屋・東区の新築マンション建設現場で爆発 その瞬間何が？近隣の天井も壊れる アセチレンガス漏れて引火か 1人搬送

爆発が起きたのは、18日午前8時20分ごろ。

防犯カメラには、大きな音とともに火が上がる様子が記録されていました。

（村上真惟記者）

「午前10時過ぎの名古屋市東区です。こちらの工事現場で爆発音がしたということで、現場には消防隊員が駆けつけています」

「最初、地震かなと思った」

警察と消防によりますと、爆発が起きたのは名古屋市東区橦木町にある新築マンションの工事現場で、「爆発音と煙が出ている」などと相次いで119番通報がありました。

建物を覆うシートの間から煙が立ち上り、消火活動は約4時間半にわたって行われました。

（近隣住民）

「ガスが漏れるような音が『シュー』っていって『バン』ってかなり揺れたので、これはただ事ではない、どこかで何か起きたなと」

「音がした瞬間に『バン』って揺れたので最初地震かなと思った」

爆発の影響か 近隣マンションに被害も…

金属の溶接や切断などに使う、可燃性の「アセチレンガス」のボンベが爆発したとみられ、工事関係者の60代の男性が煙を吸って病院に運ばれましたが、症状は軽く、意識はあるということです。

現場はマンションや一軒家が立ち並ぶ住宅街で、爆発の影響とみられる被害も明らかに。



（近隣住民）

「電球がボトンと（落ちていた）」

近くのマンションでは天井が壊れ、照明が落ちてしまっています。

また、別のマンションではベランダを仕切る板に亀裂が。爆発の衝撃の大きさを物語っています。



通学時間などと重なれば、通行人が巻き込まれる可能性もあった今回の爆発。警察と消防は、何らかの原因でボンベが破損し漏れ出したガスに引火したとみて、詳しい原因を調べています。