プロレスラーの真壁刀義(53)が18日、自身のXを更新。昨年10月に一般女性と結婚していたことを電撃報告した。

真壁はXに「報告だ！！」として文書を投稿。「応援してくださっている皆様 関係者の皆様 突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と明かした。

続けて「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの俺様が結婚しましたとさ！」と“らしさ”を取り戻し、「でもやっぱり、これで丸くなるわけもなく、試合もそれ以外の仕事も、変わらずバンバン行かせてもらうぜぃ！」と意気込んでいた。

さらに、自身のYouTubeチャンネルでも結婚を報告。お相手について「知り合ったのは3年くらい前」とし、「本当に普通の子」「ものすごい料理がうまい。だから助かってる。何でも作れる」と明かした。

ファンからは「真壁さん、ご結婚おめでとうございます」「なんと！！！おめでとうございます！！」「素敵なご家庭と素敵な日々をお過ごしください」「めちゃくちゃいいニュース！！！」などの反響が寄せられていた。