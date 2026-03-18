歌手五木ひろし（７８）が１８日、大阪市内で５５周年記念コンサート「『よこはま・たそがれ』から５５年 五木ひろしアニバーサリーコンサート」を開催。４月８日にリリースする新曲「千年の懸想文（けそうぶみ）」など全３６曲を客席をうめた２７００人のファンに届けた。

大ヒット曲「よこはま・たそがれ」で幕を開け、「長崎から船に乗って」など１９７０年代のヒット曲を前半でメドレーで熱唱。懐かしい曲のオンパレードに客席から「ひろし！」と声援が飛んだ。

昨年リリースした「母の顔」のＭＣでは「私の母は８３歳で他界しました。最低、そこまでは頑張らなければ母に怒られる」とユーモアを交えて話すと、客席から「もっと！」の声がかかった。

同コンサートは今後、埼玉県・大宮ソニックシティ（５月１１日）、千葉県・森のホール２１（同月１６日）など９カ所で行われる。五木は「１９６５年にデビューしたものの売れず、１９７１年『よこはま・たそがれ』で五木ひろしとしてデビューし、走って走って走り続けて、皆様のおかげで今年５５年を迎えることができました。今回のアニバーサリーコンサートでは歌は世につれ世は歌につれ…昭和、平成、令和、それぞれの時代を振り返りながら、五木ひろしの５５年を感じて楽しんでいただければ幸いです」とファンとともに歩んできたことに感謝した。