席を譲った相手が車内でメイク＆食事…令和ロマンくるま「満喫してほしい」と意に介さず

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

3月17日（火）に放送された同番組では、“電車で席を譲ってもらった人の席での過ごし方”について、永野とくるま（令和ロマン）が意見を対立させた。

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今回は、26歳の女性会社員が投稿した電車内での“妙にひっかかること”からトークを展開。

投稿者は満員電車で座っていた際、ヘルプマークをつけた女性が優先席から遠く、かつ自分の座る場所の近くに立っていたため、席を譲った。するとその女性は、席に着くとおもむろに化粧道具を取り出し、アイプチやビューラーなども含めて念入りにメイク。その後、おにぎりを食べはじめたという。

ヘルプマークを付けた女性には、譲った席で感謝しながら過ごしてほしいわけではないが、彼女があまりにも自由な行動を見せたため、投稿者はモヤモヤしたそうだ。

これを聞いたくるまは、もしも同じ状況に出くわした場合「譲ったからには、満喫してほしいという気持ちは結構ある」とコメント。

くるまとしては、変に気を遣ってかしこまられると、「本当は座りたくもなかったのかなぁ」と悲しくなるのだとか。

席を譲った相手が堂々と座り、イビキをかくレベルで大胆に寝てくれたら、「よかったな〜譲って！」と嬉しくなるという。

この考えに永野は、「それはない！そこまで人間できてないわ！」と反論。

永野としては、席を譲った相手が寝ること自体はいいが、「俺がいなくなってから寝てほしい」という。

「俺がいるなら、『ごめん。申し訳ないっすね〜ちょっと体、足腰悪くて…』っていう芝居をしてほしい」と持論を展開する永野に、くるまは「なんでだよ！悪いことなんもないじゃないですかその人は！」とツッコまずにいられなかった。