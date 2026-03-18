イギリス ブライトン出身の4人組インディーロックバンド Lime Gardenが、ニューシングル「Downtown Lover」をリリースした。

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本楽曲は、4月10日にSo Young Recordsからリリース予定の2ndアルバム『Maybe Not Tonight』からの先行曲。キャッチーな3コードのリズムを軸に、一見軽快そうながら実は奥深いバンドの魅力を捉える一曲となっており、研ぎ澄まされた誠実な感情と、バンド特有の型破りなポップセンスが絶妙なバランスで融合されている。

楽曲についてクロエ・ハワード（Vo/Gt）は、「この曲“Downtown Lover”は、3つのコードと、恋愛関係における私にありがちな回避行動を掘り下げたいという思いから生まれました。あるネット記事で、交際中に常に新しいものを求めたり、注目を集めたいという人々の傾向について書かれていた中で、”Downtown Love”というフレーズが目に留まったんです。私にもその傾向があることに気づき、なぜ自分がそんな行動をとるのかを理解しようと、アコースティックギターでほんの数分で書き上げました」と語っている。

また、本アルバムのプロデュースにはチャーリー・アンドリューがあたり、ドラマーのアナベル・ウィットルがアディショナルプロデューサーとして協力。収録楽曲の多くはウィットルの自宅デモから生まれ、ボン・イヴェール、A.G. クック、ダニー・L・ハール、ジム・E・スタックらの影響を受け、シザー・シスターズ、マグダレナ・ベイ、ザ・ブリーダーズ、セイント・ヴィンセント、リリー・アレン、ザ・ストーン・ローゼズ、ニュー・オーダーなど幅広いインスピレーションの源から着想を得たものになっている。

（文＝リアルサウンド編集部）