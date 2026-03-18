『難読症を克服した脳科学者が教える 子どもの読解力が伸びる本の読み方』（大和書房）が3月20日（金）に発売される。

【画像】活字が苦手な子どもの読解力を伸ばす一冊

「音読をすると、つっかえたり、読み飛ばしたり、間違える」「計算問題はできるのに、文章問題になると意味がわからなくなる」「問題文が長くなると、読むのをあきらめてしまう」こんな特徴がある子どもへ向けた一冊。

活字が苦手。たったそれだけで、国語だけでなく、算数や理科、社会などすべての教科において、他の子と差がついてしまう。テストの問題文を読んでも「何を問われているか」が理解できず、問題が解けない……。読む力は、「すべての学力に通じる土台」。この土台を10歳頃までに築いたかどうかで、子どものその後の学力や生きる力に差がつく――。

本書では、活字が苦手な「難読症」を克服した脳科学者が、短い一文から読む力を育てる「本の読み方」を紹介する。

■目次プロローグ 「脳」をうまく使えば、誰でも本を読めるようになる！第1章 ＡＩ時代に「子どもの脳」に起きている変化第2章 「本が読めない」とは、どういうことか？第3章 子どもの「本体験」を増やそう第4章 子どもが「本を読む前」に親が知っておきたいこと第5章 タイプ別 子どもの脳が育つ「本の読み方」エピローグ 学校の教科書で脳の使い方を学ぶ

■著者情報加藤俊徳（かとう・としのり）「脳の学校」代表・医学博士・小児科専門医。昭和医科大学客員教授。脳科学・MRI脳画像診断の専門家。脳番地トレーニング、助詞強調おんどく法を開発・普及。1995年から2001 年まで米ミネソタ大学でMRI脳画像の研究に従事。「加藤プラチナクリニック」ではADHD専門外来、睡眠脳外来を開設し、加藤式MRI脳画像診断法を用いて、薬だけに頼らない脳の処方を行う。著書は『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』（サンマーク出版）、『いじめ脳』（SB新書）など150冊を越える。「脳番地」「助詞活」「助詞強調」は脳の学校の登録商標。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）