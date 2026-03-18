『絶望しかけた女子のための世界史』（大和書房）が3月18日（水）に発売された。

【画像】歴史に存在した女性たちの史実を最新研究でアップデート

歴史に存在した女性たちを最新研究で可視化。絶望の先にある希望をひらく新しい歴史本。「男は外、女は家」という考えは、いつ、どのように作られたのか？最新研究と埋もれた史実から、世界史の大前提を根底からアップデートする一冊。

歴史を学んだとき、こう思いませんでしたか？「昔の女性は従属し、時代とともに少しずつ解放された」――そんなシンプルな物語。でも、本当の歴史はもっと複雑で、もっと面白い。声を上げ、創造し、闘った女性たちが確かに存在したのに、その姿は長い間、見えなくされてきた。この本は、その「見えなかった歴史」に光を当て、世界の見方をひっくり返す旅へと誘い出す。

■目次Ⅰ 先史時代 1 先史時代、女性は存在していたの? 2 ヴィーナス小像と女性の地位 3 「仕事」が生まれ、女性差別がはじまるⅡ 古代 4 古代の女性戦士と女性市民Ⅲ 中世 5 中世では、女王や女騎士が権力を行使していた 6 女性たちは大聖堂を建設していた 7 大監禁 8 「魔女狩り」から逃れる 9 女性作家、忘れられた名詞と職業Ⅳ 近現代 10 啓蒙時代の「女学者」たち 11 消された女性革命家たち 12 一九世紀は、ドレスと処女と「女の人形」 13 一九世紀の男性階級への抵抗 14 銃声の中に？それとも台所に？―女たちの二〇世紀のはじまり 15 戦争は男だけのものではなかった―第二次世界大戦 16 戦後、女性は市民になった―はずだった 17 さて、女性差別は終わった？

■著者情報ティチュー・ルコック（Titiou L ecoq）1980年パリ生まれ。ジャーナリスト、作家、ブロガー。著書に『解放！汚れた洗濯物を前に勝ち取るフェミニストの闘い』（2014年）、小説『Les Morues』（2011年）、『栄光と私』（2019年）など。

■訳者情報鳥取絹子（とっとり・きぬこ）フランス語翻訳家、ジャーナリスト。お茶の水女子大学卒業。訳書に『フランス人は子どもにふりまわされない』(ＣＥメディアハウス)、『帝国の最期の日々』（原書房）、『崩壊学一人類が直面している脅威の実態』(草思社)、『素顔のココ・シャネル』、『私はガス室の「特殊務」をしていた』、『バルテュス、自身を語る』、『理不尽な国ニッポン』(すべて河出書房新社)など多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）