　日本サッカー協会(JFA)は18日、モンテギュー国際大会(フランス)に参加するU-16日本女子代表のメンバーを発表した。

　同代表は3月30日の第1戦でU-17メキシコ女子代表、4月1日の第2戦でU-17イングランド女子代表、4月3日の第3戦でU-17ポルトガル女子代表と対戦。4月5日に順位決定戦が行われる。

以下、招集メンバー

■スタッフ

▽監督

白井貞義

コーチ

三輪由衣

GKコーチ

井嶋正樹

フィジカルコーチ

石井孝典

テクニカルスタッフ

小杉光正

■選手

▽GK

蜷川梅乃(RESC GIRLS U-15/JFAアカデミー堺)

加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▽DF

渡邉優奈(JFAアカデミー福島)

小林羽留(JFAアカデミー福島)

川原未夢(高知学園高知中)

諸田彩渚(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

近藤音々(サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース)

▽MF

伊藤風葵(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)

林祐未(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)

増田彩衣里(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)

田中亜依(朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス)

米倉和心(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

畠中菜千(高知学園高知中)

林優明(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)

仙石みのり(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)

山路真白(JFAアカデミー福島)

▽FW

上本恭子(AC.gloria girls)

田中愛純香(JFAアカデミー福島)

中原千尋(サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース)