モンテギュー国際大会に臨むU-16日本女子代表メンバー発表
日本サッカー協会(JFA)は18日、モンテギュー国際大会(フランス)に参加するU-16日本女子代表のメンバーを発表した。
同代表は3月30日の第1戦でU-17メキシコ女子代表、4月1日の第2戦でU-17イングランド女子代表、4月3日の第3戦でU-17ポルトガル女子代表と対戦。4月5日に順位決定戦が行われる。
以下、招集メンバー
■スタッフ
▽監督
白井貞義
コーチ
三輪由衣
GKコーチ
井嶋正樹
フィジカルコーチ
石井孝典
テクニカルスタッフ
小杉光正
■選手
▽GK
蜷川梅乃(RESC GIRLS U-15/JFAアカデミー堺)
加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽DF
渡邉優奈(JFAアカデミー福島)
小林羽留(JFAアカデミー福島)
川原未夢(高知学園高知中)
諸田彩渚(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
近藤音々(サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース)
▽MF
伊藤風葵(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
林祐未(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
増田彩衣里(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
田中亜依(朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス)
米倉和心(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
畠中菜千(高知学園高知中)
林優明(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
仙石みのり(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
山路真白(JFAアカデミー福島)
▽FW
上本恭子(AC.gloria girls)
田中愛純香(JFAアカデミー福島)
中原千尋(サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース)
同代表は3月30日の第1戦でU-17メキシコ女子代表、4月1日の第2戦でU-17イングランド女子代表、4月3日の第3戦でU-17ポルトガル女子代表と対戦。4月5日に順位決定戦が行われる。
以下、招集メンバー
■スタッフ
▽監督
白井貞義
コーチ
三輪由衣
井嶋正樹
フィジカルコーチ
石井孝典
テクニカルスタッフ
小杉光正
■選手
▽GK
蜷川梅乃(RESC GIRLS U-15/JFAアカデミー堺)
加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽DF
渡邉優奈(JFAアカデミー福島)
小林羽留(JFAアカデミー福島)
川原未夢(高知学園高知中)
諸田彩渚(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
近藤音々(サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース)
▽MF
伊藤風葵(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
林祐未(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
増田彩衣里(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
田中亜依(朝日インテック・ラブリッジ名古屋スターチス)
米倉和心(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
畠中菜千(高知学園高知中)
林優明(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-15)
仙石みのり(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
山路真白(JFAアカデミー福島)
▽FW
上本恭子(AC.gloria girls)
田中愛純香(JFAアカデミー福島)
中原千尋(サンフレッチェ広島レジーナ ジュニアユース)