ガソリン価格が史上最高額となりました。

【写真を見る】「早く収まってほしい」原油価格の高騰でさくらんぼ農家も困惑 県内のガソリン価格が史上最高額に（山形）

山形県内最新のレギュラーガソリンの店頭小売価格は、１リットルあたり１９８円５０銭で前の週より大幅に上昇しました。

資源エネルギー庁によりますと、今月１６日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、１リットルあたり１９８円５０銭でした。前の週より２８円４０銭値上がりし日本一となっているほか、高知県と鹿児島県でこれまで記録された１９３円７０銭を更新し史上最高値となっています。

■山形の特産品にも影響

原油価格の高騰は、山形の特産品にも影響を与えています。

東根市にある森谷泰貴さんの加温ハウスでは、先週から紅さやか、今週から佐藤錦の収穫が始まりました。

ハウス内の温度を一定に保つため森谷さんの園地では１２月から５月ごろまで暖房器具を使用しています。

加温ハウスさくらんぼ農家 森谷泰貴さん「１リットルあたりの単価が初めての金額で『え？』って声に出ちゃった」

森谷さんの加温ハウスの広さは全部でおよそ５０アール。１年間で８万リットルほどの重油を使うため、１リットルあたりで３０円の値上がりが続けば年間２４０万円の負担が増えることになります。

加温ハウスさくらんぼ農家 森谷泰貴さん「（Ｑ燃料価格が値上がりしている今の現状はどう？）この状況がずっと続くと厳しい。早く収まってほしい」

■頭を悩ませる資材価格の高騰

さらに生産者の頭を悩ませるのは、原油価格の上昇による資材価格の高騰です。

さくらんぼを入れるパックやハウスに使うビニール、農薬散布車の燃料や配送費用など、あらゆる面で支出が膨らむことが考えられます。

しかし、コスト上昇分をすぐにさくらんぼの販売価格に反映できるわけではないため森谷さんも不安をにじませていました。

加温ハウスさくらんぼ農家 森谷泰貴さん「さくらんぼの価格が上がってくれないと生活も厳しくなっていくと思うので期待したい。高くなってほしい」

■生産者にとって深刻な問題に

来月以降、最盛期を迎えるさくらんぼ。

原油価格高騰の長期化は県内の多くの生産者にとって深刻な問題となることが予想されます。

加温ハウスさくらんぼ農家 森谷泰貴さん「まだまだ燃料は使うしハウスに応じた管理をしていかないと良いさくらんぼが作れないと思うので、早くこの状況が収まってほしいと思う」

来週のガソリン価格について、石油情報センターはあす以降、政府の補助金によりガソリン価格が抑えられるため徐々に値下がりすると予想していて、少しずつ１７０円台に近づくとみられています。