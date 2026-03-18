主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14( 0)
TOPIX先物 6月限 439( 439)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 18( 18)
日経225ミニ 6月限 627( 627)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 0)
TOPIX先物 6月限 42( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1565( 1565)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 125( 125)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1395( 747)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 266( 230)
日経225ミニ 4月限 7145( 3151)
5月限 146( 70)
6月限 82021( 35037)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1005( 643)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 4733( 1367)
5月限 69( 27)
6月限 50911( 22475)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 118( 118)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 335( 335)
5月限 32( 32)
6月限 5738( 5738)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 816( 816)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 49( 49)
日経225ミニ 4月限 679( 679)
5月限 69( 69)
6月限 19243( 19243)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14( 0)
TOPIX先物 6月限 439( 439)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 18( 18)
日経225ミニ 6月限 627( 627)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 0)
TOPIX先物 6月限 42( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 1565( 1565)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 125( 125)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1395( 747)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 266( 230)
日経225ミニ 4月限 7145( 3151)
5月限 146( 70)
6月限 82021( 35037)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1005( 643)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 4733( 1367)
5月限 69( 27)
6月限 50911( 22475)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 118( 118)
9月限 6( 6)
日経225ミニ 4月限 335( 335)
5月限 32( 32)
6月限 5738( 5738)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 816( 816)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 49( 49)
日経225ミニ 4月限 679( 679)
5月限 69( 69)
6月限 19243( 19243)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース