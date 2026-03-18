　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　14(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 439(　　 439)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 627(　　 627)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 4(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　42(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1565(　　1565)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 125(　　 125)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1395(　　 747)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 266(　　 230)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7145(　　3151)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 146(　　　70)
　　　　　 　 　 6月限　　　 82021(　 35037)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1005(　　 643)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4733(　　1367)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　69(　　　27)
　　　　　 　 　 6月限　　　 50911(　 22475)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 118(　　 118)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 335(　　 335)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5738(　　5738)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 816(　　 816)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　49(　　　49)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 679(　　 679)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19243(　 19243)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース