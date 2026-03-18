　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4774(　　2003)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1658(　　1354)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5343(　　5246)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1035(　　 408)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 469(　　 317)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1920(　　 840)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 715(　　 629)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 548(　　 548)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3192(　　3154)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3277(　　1423)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　40(　　　40)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1846(　　1312)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1224(　　1060)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4661(　　1667)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　87(　　　53)
　　　　　 　 　 6月限　　　 79807(　 31468)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 797(　　 563)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　16)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3472(　　 990)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　98(　　　48)
　　　　　 　 　 6月限　　　 47009(　 23725)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 404(　　 404)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4527(　　4527)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 575(　　 575)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 446(　　 446)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 6月限　　　 23116(　 23116)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース