主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4774( 2003)
TOPIX先物 6月限 1658( 1354)
日経225ミニ 6月限 5343( 5246)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1035( 408)
TOPIX先物 6月限 469( 317)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1920( 840)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 715( 629)
TOPIX先物 6月限 548( 548)
日経225ミニ 6月限 3192( 3154)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 3277( 1423)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 40( 40)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1846( 1312)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 1224( 1060)
日経225ミニ 4月限 4661( 1667)
5月限 87( 53)
6月限 79807( 31468)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 797( 563)
9月限 18( 16)
日経225ミニ 4月限 3472( 990)
5月限 98( 48)
6月限 47009( 23725)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 404( 404)
5月限 23( 23)
6月限 4527( 4527)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 575( 575)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 446( 446)
5月限 102( 102)
6月限 23116( 23116)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4774( 2003)
TOPIX先物 6月限 1658( 1354)
日経225ミニ 6月限 5343( 5246)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1035( 408)
TOPIX先物 6月限 469( 317)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1920( 840)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 715( 629)
TOPIX先物 6月限 548( 548)
日経225ミニ 6月限 3192( 3154)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 3277( 1423)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 40( 40)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1846( 1312)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 1224( 1060)
日経225ミニ 4月限 4661( 1667)
5月限 87( 53)
6月限 79807( 31468)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 797( 563)
9月限 18( 16)
日経225ミニ 4月限 3472( 990)
5月限 98( 48)
6月限 47009( 23725)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 3)
日経225ミニ 4月限 404( 404)
5月限 23( 23)
6月限 4527( 4527)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 575( 575)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 446( 446)
5月限 102( 102)
6月限 23116( 23116)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース