外国証券 先物取引高情報まとめ（3月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7600( 7538)
9月限 46( 46)
TOPIX先物 6月限 7095( 7095)
日経225ミニ 4月限 6348( 6348)
5月限 169( 169)
6月限 147839( 147839)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3559( 3557)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 8337( 8337)
日経225ミニ 4月限 1520( 1520)
5月限 105( 105)
6月限 65295( 65295)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 168( 168)
日経225ミニ 6月限 635( 635)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1078( 575)
TOPIX先物 6月限 3148( 2634)
日経225ミニ 4月限 7( 7)
6月限 1806( 1802)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 498( 494)
TOPIX先物 6月限 1104( 1104)
日経225ミニ 4月限 50( 50)
5月限 1( 1)
6月限 5439( 5439)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 256( 248)
TOPIX先物 6月限 893( 893)
日経225ミニ 6月限 2070( 2070)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3318( 3318)
TOPIX先物 6月限 3805( 3805)
日経225ミニ 4月限 2595( 2595)
6月限 38685( 38685)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
TOPIX先物 6月限 164( 164)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 452( 452)
TOPIX先物 6月限 179( 179)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 268( 268)
TOPIX先物 6月限 1462( 1462)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 163( 163)
日経225ミニ 4月限 129( 129)
5月限 34( 34)
6月限 1117( 1117)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7600( 7538)
9月限 46( 46)
TOPIX先物 6月限 7095( 7095)
日経225ミニ 4月限 6348( 6348)
5月限 169( 169)
6月限 147839( 147839)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3559( 3557)
9月限 33( 33)
TOPIX先物 6月限 8337( 8337)
日経225ミニ 4月限 1520( 1520)
5月限 105( 105)
6月限 65295( 65295)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 168( 168)
日経225ミニ 6月限 635( 635)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1078( 575)
TOPIX先物 6月限 3148( 2634)
日経225ミニ 4月限 7( 7)
6月限 1806( 1802)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 498( 494)
TOPIX先物 6月限 1104( 1104)
日経225ミニ 4月限 50( 50)
5月限 1( 1)
6月限 5439( 5439)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 256( 248)
TOPIX先物 6月限 893( 893)
日経225ミニ 6月限 2070( 2070)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3318( 3318)
TOPIX先物 6月限 3805( 3805)
日経225ミニ 4月限 2595( 2595)
6月限 38685( 38685)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 0)
TOPIX先物 6月限 164( 164)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 452( 452)
TOPIX先物 6月限 179( 179)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 268( 268)
TOPIX先物 6月限 1462( 1462)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 163( 163)
日経225ミニ 4月限 129( 129)
5月限 34( 34)
6月限 1117( 1117)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース