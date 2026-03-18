　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　7600(　　7538)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　46(　　　46)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7095(　　7095)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6348(　　6348)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 169(　　 169)
　　　　　 　 　 6月限　　　147839(　147839)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3559(　　3557)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　33(　　　33)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8337(　　8337)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1520(　　1520)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 105(　　 105)
　　　　　 　 　 6月限　　　 65295(　 65295)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 168(　　 168)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 635(　　 635)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1078(　　 575)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3148(　　2634)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1806(　　1802)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 498(　　 494)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1104(　　1104)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5439(　　5439)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 256(　　 248)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 893(　　 893)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2070(　　2070)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3318(　　3318)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3805(　　3805)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2595(　　2595)
　　　　　 　 　 6月限　　　 38685(　 38685)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 164(　　 164)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 452(　　 452)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 179(　　 179)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 268(　　 268)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1462(　　1462)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 146(　　 146)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 163(　　 163)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 129(　　 129)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1117(　　1117)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース