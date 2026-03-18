外国証券 先物取引高情報まとめ（3月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13912( 12667)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 15843( 15078)
日経225ミニ 4月限 8007( 5007)
5月限 205( 205)
6月限 136808( 136808)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10052( 9530)
9月限 54( 54)
TOPIX先物 6月限 26760( 22207)
日経225ミニ 4月限 3682( 3682)
5月限 174( 174)
6月限 123102( 123102)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1660( 724)
TOPIX先物 6月限 1894( 1064)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 6594( 6594)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2181( 1041)
TOPIX先物 6月限 5937( 3161)
日経225ミニ 4月限 1026( 26)
6月限 4025( 3947)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3626( 3000)
TOPIX先物 6月限 8648( 7398)
日経225ミニ 4月限 50( 50)
5月限 1( 1)
6月限 8979( 8979)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2081( 1993)
TOPIX先物 6月限 5667( 5497)
日経225ミニ 6月限 5137( 5109)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5589( 5328)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 9338( 9338)
日経225ミニ 4月限 2612( 2612)
6月限 57733( 57733)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 927( 294)
TOPIX先物 6月限 668( 668)
日経225ミニ 4月限 3000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 334( 0)
TOPIX先物 6月限 857( 641)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 312( 312)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 181( 0)
TOPIX先物 6月限 433( 433)
日経225ミニ 4月限 34( 34)
5月限 20( 20)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 13912( 12667)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 15843( 15078)
日経225ミニ 4月限 8007( 5007)
5月限 205( 205)
6月限 136808( 136808)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10052( 9530)
9月限 54( 54)
TOPIX先物 6月限 26760( 22207)
日経225ミニ 4月限 3682( 3682)
5月限 174( 174)
6月限 123102( 123102)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1660( 724)
TOPIX先物 6月限 1894( 1064)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
6月限 6594( 6594)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2181( 1041)
TOPIX先物 6月限 5937( 3161)
日経225ミニ 4月限 1026( 26)
6月限 4025( 3947)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3626( 3000)
TOPIX先物 6月限 8648( 7398)
日経225ミニ 4月限 50( 50)
5月限 1( 1)
6月限 8979( 8979)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2081( 1993)
TOPIX先物 6月限 5667( 5497)
日経225ミニ 6月限 5137( 5109)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5589( 5328)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 9338( 9338)
日経225ミニ 4月限 2612( 2612)
6月限 57733( 57733)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 927( 294)
TOPIX先物 6月限 668( 668)
日経225ミニ 4月限 3000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 334( 0)
TOPIX先物 6月限 857( 641)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 312( 312)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 181( 0)
TOPIX先物 6月限 433( 433)
日経225ミニ 4月限 34( 34)
5月限 20( 20)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース