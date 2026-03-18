　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 13912(　 12667)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15843(　 15078)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8007(　　5007)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 205(　　 205)
　　　　　 　 　 6月限　　　136808(　136808)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10052(　　9530)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 26760(　 22207)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3682(　　3682)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 174(　　 174)
　　　　　 　 　 6月限　　　123102(　123102)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1660(　　 724)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1894(　　1064)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6594(　　6594)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2181(　　1041)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5937(　　3161)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1026(　　　26)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4025(　　3947)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3626(　　3000)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8648(　　7398)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8979(　　8979)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2081(　　1993)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5667(　　5497)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5137(　　5109)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5589(　　5328)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9338(　　9338)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　2612(　　2612)
　　　　　 　 　 6月限　　　 57733(　 57733)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 927(　　 294)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 668(　　 668)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 334(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 857(　　 641)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 312(　　 312)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 181(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 433(　　 433)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　20(　　　20)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース