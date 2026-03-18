「日経225オプション」4月限プット手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 591( 41)
BNPパリバ証券 34( 34)
JPモルガン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 550( 0)
SBI証券 4( 0)
◯5万4625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
シティグループ証券 202( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 200( 0)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
JPモルガン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 591( 41)
BNPパリバ証券 34( 34)
JPモルガン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
UBS証券 550( 0)
SBI証券 4( 0)
◯5万4625円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 2( 2)
シティグループ証券 202( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 200( 0)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 11( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース