　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)


◯5万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 591(　　41)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　34(　　34)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 550(　　 0)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)


◯5万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　 202(　　 2)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　 200(　　 0)


◯5万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　 2)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース