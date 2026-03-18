「日経225オプション」4月限コール手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 257( 157)
シティグループ証券 100( 100)
SBI証券 190( 24)
楽天証券 20( 16)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 257( 157)
シティグループ証券 100( 100)
SBI証券 190( 24)
楽天証券 20( 16)
三菱UFJeスマート 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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