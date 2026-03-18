　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万6125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 384(　　84)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　53(　　33)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　24)
JPモルガン証券　　　　　　　　　17(　　17)
ゴールドマン証券　　　　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 200(　　 0)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)


◯5万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
JPモルガン証券　　　　　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万5000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　10(　　10)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 250(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース