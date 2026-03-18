「日経225オプション」4月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 384( 84)
SBI証券 53( 33)
BNPパリバ証券 24( 24)
JPモルガン証券 17( 17)
ゴールドマン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
安藤証券 6( 6)
楽天証券 10( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
JPモルガン証券 13( 13)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 20( 10)
ゴールドマン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 250( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 384( 84)
SBI証券 53( 33)
BNPパリバ証券 24( 24)
JPモルガン証券 17( 17)
ゴールドマン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 7( 7)
安藤証券 6( 6)
楽天証券 10( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
◯5万5750円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
JPモルガン証券 13( 13)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 20( 10)
ゴールドマン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 250( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース