●あす19日(木)は天気回復 春の心地良さも復活

●雨は降ってもダムの貯水量少なめ 節水の意識継続を

●来週にかけて気温高め サクラは続々開花モードへ

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きょう18日(水)の県内は、夜が明ける頃から次第に雨が降り始めてきて、日中は少々雨脚が強まってきたタイミングもありました。また、気温上昇が鈍く、降る雨が冷たく感じられる一日でもありました。





この雨を降らせている低気圧や前線は、今夜、県内付近を通り過ぎて、あす19日(木)にかけては東に遠ざかっていく見込みです。





県内は、まだ今夜は広く本降りで、あす19日(木)未明から夜明け前も弱い雨雲が残りやすいですが、朝にはほぼ雨は止み、日中は次第に晴れ間が出てくるまで天気は持ち直していきそうです。





天気が回復するとまた順調に気温は上がり始め、最高気温は15度を超える所も多くなって、春の心地よさも復活していく、とみています。





ところで、ここ最近、県内は時折、雨が降る日もありますが、去年の秋から冬の間の少雨傾向を解消するまでには、まだ至っていないようです。防府市や周南市を中心に生活用水などを供給する佐波川ダムと島地川ダムでは、1月終わりから10パーセントの取水制限が行われ続けていますが、春先の度々の雨により貯水量が上向いてはいるものの、ここ近年の同じ時期に比べてまだ少ない状態は続いています。



今後またしばらく、まとまった雨の兆しは見えません。日常の水道の利用にすぐに影響が出る状況ではありませんが、普段の生活で節水は意識しながら、お過ごし頂きたいと思います。





あす19日(木)早朝は、北部中心に少し弱い雨が残る所がありますが、日中は順調に天気は回復。午後は次第にスッキリ晴れてくる見込みです。

日ざし復活とともに春の心地よさも復活。最高気温は15度前後から、瀬戸内側では17度前後の所があるでしょう。





あす19日(木)、雨上がりから再びスギ花粉が飛びやすくなりそうです。また、わずかながらヒノキ花粉も飛ぶおそれがあります。





「春分の日」から始まる3連休は、金～土曜日の前半中心に日ざしタップリの陽気に恵まれそうです。

来週にかけて気温は平年より高めの春らしい暖かさの日々で、サクラも来週には続々開花モードになってくる、とみられます。ただし、その来週は前線や気圧の谷の影響を受けやすく、少々すっきりしない天気の日が多くなるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

