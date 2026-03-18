あす3月19日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「空港税関＆交番✕草薙バイトコラボ 極悪犯を絶対に逃がすな2時間SP」。

■アイドル好きの外国人女性、不正薬物を隠した意外な場所とは!?

大人気「突破税関」。今回はバラエティーの再現ドラマは初という瀬戸朝香が先輩監視官として参戦！木村昴演じるオクトパス木村が一目置くという瀬戸監視官の異名は「メドゥーサ瀬戸」。一度睨まれた密輸犯は石になったかのように動けないという…。

そんな監視官たちのもとに通報が入る。オランダからの便の乗客に麻薬探知犬の反応が。すぐさま検査場へ向かうと、そこにいたのは日本のアイドル好きという2人の女性。荷物にはアイドルグッズやお菓子などが大量に入っている。不正薬物の存在を検査するTDSで調べると、やはり何かを隠し持っている模様…。アイドル好きの外国人女性2人。その驚きの密輸方法とは!?

■怪しいサーファー2人組 巧妙な密輸手口を見抜け！

続いて、オーストラリアからの便に不審な動きの人物がいるとの通報が。季節が真逆のオーストラリアにサーフィンへ行っていたと話す男たち。りんた演じる、密輸の疑いがあるサーファーを検査。

瀬戸監視官はパスポートに記録された過去の渡航を見て既に怪しさを感じている…。サーフボード、ウエットスーツと検査を進めるが、特に見つかるものはなく、サーファーたちもイライラが募る。最新機器の検査でも薬物への反応が無く、薬物以外の密輸を疑う監視官たち。一体どこに何を隠しているのか。メドゥーサ瀬戸が見つけたある盲点とは!?

「THE突破ファイル」初登場の道枝駿佑（なにわ男子）は、VTRの細かいところに注目し突破に挑む！同じく初登場の草刈民代は「THE突破ファイル」を「勉強になる」と話し、突破への期待が！

そして、「交通事故鑑定人シリーズ」にも登場する佐々木美玲がスタジオに久々の登場！ゲストたちはこの難問を突破できたのか？

■「突破交番×草薙バイト」伝説の刑事も参戦で強盗犯を追いかける

人気コーナーがスペシャルコラボ！「突破交番×草薙バイト」。今回の舞台は閑静な住宅街。草薙航基（宮下草薙）とともに配達員バイトを演じるのは砂田将宏・深堀未来（BALLISTIK BOYZ）。同じく配達員役の宮下兼史鷹（宮下草薙）、りんたろー。（EXIT）も加わり、配達作業をしていた面々。この平和な日常に悪の手が忍び寄っていた…。

視点は変わって松陰寺太勇（ぺこぱ）、兼近大樹（EXIT）、工藤美桜演じる突破交番メンバー。そこには山下真司演じる伝説の刑事の姿も。巡査たちの元に、拳銃を持った強盗犯が住宅街に逃げ込んだと連絡が入る。犯人が逃げ込んだ住宅街には、草薙演じる配達員たちが作業をしているのだが…。

荷物を運んでいたりんたろー。演じる配達員に誰かが勢いよくぶつかってきた。そこには銃を持った犯人が。犯人は人質をとりトラックを強奪。兼近も後を追いかける。スピードを上げ逃走する犯人だが、交差点で乗用車と衝突。人質となっていた女性の足が挟まり車から出られなくなってしまった。足手まといとなった人質を置き去りにし、犯人はさらに逃走。

山下＆兼近演じる突破交番メンバーと、追いついたバイトメンバーたちは女性の救出に尽力するが、車体からは煙が。さらに、トラックの燃料タンクからポタポタと燃料が漏れている。このままでは引火し、爆発する危険も…この絶体絶命のピンチを突破した方法とは？レギュラー陣も苦戦する難問、突破したのは意外なあの人！

乗用車を奪って逃走し続ける犯人。警察は街全域に検問を張るものの、一向に犯人の足取りが掴めない。すると捜索中、犯人が乗り捨てた乗用車が発見された。逃走手段が変わったことに目を付けた山下たちは、防犯カメラや盗難届を大至急調査。すると、直近で黒いマウンテンバイクが盗難被害にあっていたことが分かる。

犯人は小回りの利く自転車で抜け道の多い住宅街を使って逃げ切ろうとしていると予想した山下は、大人の男であれば丸一日で約100kmも逃走できてしまう可能性も示唆し、捜査範囲を拡大するが、いぜん犯人の足取りを掴めずにいた。

このままでは次の被害が発生してしまうのではないかと捜査員一同に焦りが出始めた、そんな時、兼近がある方法を思いつき逃走する犯人の足取りをキャッチ！その驚きの方法とは!?