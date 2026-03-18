熊田曜子、“手ブラ”大胆ショットにファンもん絶「これは全裸なのか!?」「たまりませんわ」「40代でこのポテンシャルは凄い」
タレントの熊田曜子（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。大胆な手ブラショットを公開した。
【写真】「これは全裸なのか!?」「たまりませんわ」“手ブラ”大胆ショットを披露した熊田曜子
熊田は「本日41冊目の写真集『GRAVITYLESS』が発売になったよ」と自身の写真集発売を報告し、“手ブラ”をした表紙カットを投稿。
「大好きなグラビアをこんなに長く続けてこられているのは支えてくださったいるファンの方々のおかげ そして環境が変わっても私の好きな事を優先してお仕事させて下さる事務所や理解しサポートしてくれる家族のおかげ」と感謝をつづり、「感謝の気持ちを忘れずひとつひとつのお仕事を大切にしていくね」と前向きな気持ちをつづった。
この投稿にファンからは、「めちゃめちゃ美しい」「たまりませんわ」「まさかこれは全裸なのか!?」「ずっとスタイル抜群で綺麗なの凄すぎる」「40代でこのポテンシャルは凄いです！」などの反響が寄せられている。
【写真】「これは全裸なのか!?」「たまりませんわ」“手ブラ”大胆ショットを披露した熊田曜子
熊田は「本日41冊目の写真集『GRAVITYLESS』が発売になったよ」と自身の写真集発売を報告し、“手ブラ”をした表紙カットを投稿。
「大好きなグラビアをこんなに長く続けてこられているのは支えてくださったいるファンの方々のおかげ そして環境が変わっても私の好きな事を優先してお仕事させて下さる事務所や理解しサポートしてくれる家族のおかげ」と感謝をつづり、「感謝の気持ちを忘れずひとつひとつのお仕事を大切にしていくね」と前向きな気持ちをつづった。
この投稿にファンからは、「めちゃめちゃ美しい」「たまりませんわ」「まさかこれは全裸なのか!?」「ずっとスタイル抜群で綺麗なの凄すぎる」「40代でこのポテンシャルは凄いです！」などの反響が寄せられている。