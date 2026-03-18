朝にかけて広く雨

水曜日は低気圧や前線が西から近づき、雨雲も西から広がってきています。夜は九州から東北にかけて雨雲がかかり、本降りになる所がありそうです。九州、中国、四国の雨は木曜日の朝には広い範囲で止みますが、朝は紀伊半島と東日本や北日本で雨の降る所がある見込みです。

【CGでみる】18日（水）午後6時〜20日（金）午前6時までの雨の予想

千葉など関東の沿岸部は昼前まで雨雲のかかる所があるものの、日中は本州の広い範囲で晴れ間が戻るでしょう。ただ沿岸部を中心に風が強まる所があり、雨上がりで花粉の飛散量が増える所がありそうなので、ご注意ください。広い範囲で晴れますが、北陸や北海道は日中も雲が広がりやすく、雨や雪の降る所がある見込みです。

関東から西で20℃前後まで上がる所も

朝の気温は広い範囲で水曜日より高く、西日本や東日本は朝から10℃以上の所もありそうです。日中の気温も全国的に平年並みか高く、晴れる地域を中心に気温が上がるでしょう。関東から西の太平洋側は20℃前後まで上がる所も多く、日中は春本番の暖かさになりそうです。ただ、北寄りの風が強まる所もありそうなので、服装でうまく調節をしてください。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：4℃

青森 ：10℃ 盛岡：12℃

仙台 ：15℃ 新潟：13℃

長野 ：14℃ 金沢：13℃

名古屋：18℃ 東京：19℃

大阪 ：16℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：14℃

高知 ：21℃ 福岡：17℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

この先も気温高め

この先も気温は全国的に平年並みか高く、晴れる日は日差しが暖かくなりそうです。三連休初日の金曜日は北日本や北陸で雨や雪の降る所がありますが、そのほかの地域は広く晴れるでしょう。土曜日から日曜日も晴れる所が多く、関東から西の地域は日差しの暖かさを感じられそうです。