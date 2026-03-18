【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１７日（日本時間１８日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、ベネズエラが３―２で米国に競り勝ち、初優勝を果たした。

米国は２大会連続の準優勝。

ベネズエラ３―２米国

ベネズエラが接戦を制した。三回、ガルシアの犠飛で先制し、五回にアブレウのソロで加点。同点の九回にＥ・スアレスの適時二塁打で勝ち越し、九回をパレンシアが締めた。米国は八回のハーパーの２ランによる得点のみで、散発３安打と打線がつながりを欠いた。

ウィットロックが決勝点許す

準決勝でドミニカ共和国の強力打線を１点に抑えた米国の投手陣が、最後に力尽きた。先発した２４歳の右腕マクリーン（メッツ）は「ストライクゾーンを攻めることができた」と４回２／３を投げて４安打２失点と粘ったが、５番手のウィットロック（レッドソックス）が九回に決勝点を許した。それでも、今大会のチーム奪三振数は８３個で、前回大会で日本が記録した８０個を上回って最多となり、確かな実力を示した。

米国・デローサ監督「結果について言い訳はしない。我々にミスがあったとは思わないが、相手にプレッシャーをかけることができなかった。大会を通して打線に火がつかなかった」