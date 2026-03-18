【あすの天気】朝にかけて広範囲で雨 西から次第に回復…日差し戻り暖かく
【ポイント】
・19日（木）の朝にかけて、広範囲で雨。東京は朝、本降りの雨。
・19日（木）は西から次第に回復。日差しが戻って、暖か。
・東京の桜は秒読み。19日（木）にも開花か？
・3連休は広く行楽日和。早い所ではお花見が楽しめそう。
【全国の天気】
前線を伴った低気圧の通過に伴って、19日（木）の朝にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。朝は東京など関東南部で本降りの雨。傘が必要になりそうです。19日（木）日中は西〜東日本の広い範囲で晴れて、春の暖かさでしょう。朝から各地、4月並みと気温が高い見込みです。日中は高知や鹿児島で21度、広島は前日より8度高い18度でしょう。東京は19度と雨上がりの暖かさで、桜の開花発表となりそうです。
■開花予想（日本気象協会）
（3月）
19日（木）東京
20日（金）静岡
21日（土）福岡、広島、京都、横浜、熊谷
22日（日）松山、大阪
■予想最低気温（前日差）
札幌 2度（＋3 4月上旬）
仙台 4度（＋4 4月上旬）
新潟 7度（＋7 4月中旬）
東京 10度（＋1 4月中旬）
長野 6度（＋8 4月中旬）
名古屋 11度（＋6 4月下旬）
大阪 11度（＋5 4月中旬）
広島 11度（＋4 4月中旬）
高知 13度（＋3 4月下旬）
福岡 11度（＋2 4月中旬）
鹿児島 13度（＋2 4月中旬）
那覇 18度（＋2 4月上旬）
■予想最高気温（前日差）
札幌 6度（-2 3月下旬）
仙台 15度（＋5 4月中旬）
新潟 13度（±0 4月上旬）
東京 19度（＋2 4月中旬）
長野 14度（-3 4月上旬）
名古屋 18度（＋2 4月上旬）
大阪 16度（＋1 3月下旬）
広島 18度（＋8 4月上旬）
高知 21度（＋6 4月中旬）
福岡 17度（-1 3月下旬）
鹿児島 21度（＋2 4月上旬）
那覇 24度（±0 4月中旬）
20日（金）からの3連休は晴れて暖かい地域が多く、行楽日和でしょう。九州〜関東では続々と、桜は開花しそうです。すでに開花した名古屋は、連休中に見頃のお花見が楽しめそうです。天気は周期的で、週明けは再び雨が降りますが、これまでの少雨の影響があり、水不足解消とはならない見込みです。春の林野火災にも十分ご注意ください。