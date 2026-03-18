【ポイント】

・19日（木）の朝にかけて、広範囲で雨。東京は朝、本降りの雨。

・19日（木）は西から次第に回復。日差しが戻って、暖か。

・東京の桜は秒読み。19日（木）にも開花か？

・3連休は広く行楽日和。早い所ではお花見が楽しめそう。

【全国の天気】

前線を伴った低気圧の通過に伴って、19日（木）の朝にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。朝は東京など関東南部で本降りの雨。傘が必要になりそうです。19日（木）日中は西〜東日本の広い範囲で晴れて、春の暖かさでしょう。朝から各地、4月並みと気温が高い見込みです。日中は高知や鹿児島で21度、広島は前日より8度高い18度でしょう。東京は19度と雨上がりの暖かさで、桜の開花発表となりそうです。

■開花予想（日本気象協会）

（3月）

19日（木）東京

20日（金）静岡

21日（土）福岡、広島、京都、横浜、熊谷

22日（日）松山、大阪

■予想最低気温（前日差）

札幌 2度（＋3 4月上旬）

仙台 4度（＋4 4月上旬）

新潟 7度（＋7 4月中旬）

東京 10度（＋1 4月中旬）

長野 6度（＋8 4月中旬）

名古屋 11度（＋6 4月下旬）

大阪 11度（＋5 4月中旬）

広島 11度（＋4 4月中旬）

高知 13度（＋3 4月下旬）

福岡 11度（＋2 4月中旬）

鹿児島 13度（＋2 4月中旬）

那覇 18度（＋2 4月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 6度（-2 3月下旬）

仙台 15度（＋5 4月中旬）

新潟 13度（±0 4月上旬）

東京 19度（＋2 4月中旬）

長野 14度（-3 4月上旬）

名古屋 18度（＋2 4月上旬）

大阪 16度（＋1 3月下旬）

広島 18度（＋8 4月上旬）

高知 21度（＋6 4月中旬）

福岡 17度（-1 3月下旬）

鹿児島 21度（＋2 4月上旬）

那覇 24度（±0 4月中旬）

【週間予報】20日（金）からの3連休は晴れて暖かい地域が多く、行楽日和でしょう。九州〜関東では続々と、桜は開花しそうです。すでに開花した名古屋は、連休中に見頃のお花見が楽しめそうです。天気は周期的で、週明けは再び雨が降りますが、これまでの少雨の影響があり、水不足解消とはならない見込みです。春の林野火災にも十分ご注意ください。