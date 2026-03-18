４月6日(月)放送開始のTVアニメ『LIAR GAME』その放送を記念した豪華特番の放送が2週連続で決定！！

特番第1弾 3月23日（月）夜11時21分～

特番第2弾 3月30日（月）深夜24時～

4 月 6 日（月）深夜 24 時からテレ東系列にて放送が始まる TV アニメ『LIAR GAME』。その放送を記念した特番が2 週連続で放送決定！

第 1 弾は 3 月 23 日（月）夜 11 時 21 分から「TV アニメ放送記念 LIAR GAME NIGHT 裏切り⽣放送」を放送します。100 万円の賞金を懸けてスタジオに集まった豪華ゲストが、作品の中で繰り広げられるマネーゲームの中でも屈指の⼈気を誇る「少数決」に⽣放送でチャレンジ！ゲームを取り仕切るのは怪しい仮⾯をかぶった錦鯉 渡辺隆。スタジオには錦鯉 ⻑⾕川雅紀をはじめ、井上咲楽、⾼野正成（きしたかの）、⽵財輝之助、丹⽣明⾥、松井ケムリ（令和ロマン）、みなみかわ、吉住、吉⽥仁⼈（M!LK）らが参加！そして「少数決」の勝ち負けを左右する⼆者択⼀の正解は、視聴者のスマートフォンもしくはデータ放送による投票によって決まる視聴者参加型の番組となっております！さらに視聴者の皆さまにも総額 100 万円ゲットのチャンスが！「少数決」で少数派になる回答に投票し、⾒事勝利した⽅の中から抽選で 10 名様にAmazon ギフト券 10 万円分をプレゼントします。本家の「LIAR GAME」さながらに繰り広げられる頭脳ゲームに是⾮ご注⽬ください。

そして特番第２弾は３月 30 日（月）深夜 24 時から放送の「究極の⼼理ゲームがついに開幕︕TV アニメ『LIARGAME』放送直前特番」。『LIAR GAME』好きのガクテンソク奥⽥修⼆を MC に、ゲストに声優キャストの仁⾒紗綾、⼤塚剛央、中⾕⼀博をはじめ、ゆうちゃみやギャンブル好きの岡野陽⼀を迎え、作品の魅⼒を余すことなくお届けします︕さらに番組の中では作品にちなみ「嘘つき王（ライアーキング) 」を決めるゲームを実施！罰ゲームをかけて声優 vs タレントで騙し合いのゲームを繰り広げます！勝敗の⾏⽅は是⾮放送でご確認ください！！

≪特番第1弾≫

番組名：TV アニメ放送記念 LIAR GAME NIGHT 裏切り⽣放送

放送日時：3 月 23 日（月）夜 11 時 21 分～深夜 24 時 10 分

放送局：テレ東系列（テレビ東京、テレビ⼤阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送）

出演：MC 渡辺隆（錦鯉）

ゲスト 井上咲楽、⾼野正成（きしたかの）、⽵財輝之助、丹⽣明⾥、⻑⾕川雅紀（錦鯉）、松井ケムリ（令和ロマン）、みなみかわ、吉住、吉⽥仁⼈（M!LK）

番組 URL：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/liargame/

「少数決」とは？

『LIAR GAME』の作中で第二回戦にて開催されたゲーム。

「YES」か「NO」で答えられる簡単なお題に対して、全参加者は「YES」か「NO」を投票し、

少数派となる回答に投票した参加者が勝利となる。



視聴者投票について

番組特別ルールで開催される「少数決」で生放送中に出題されたお題に対して、視聴者は制限時間内に「YES」か「NO」をスマートフォンまたはデータ放送にて投票していただきます。投票結果を発表の際、少数派となった回答に投票した方が勝利となります。

そしてなんと総額100万円相当の賞金をゲットするチャンス！見事少数派となる正解の回答に投票された方の中から抽選で10名様にAmazonギフト券10万円をプレゼントします。さらに正解数が多いほど当選確率もアップします！

≪特番第2弾≫

番組名：究極の心理ゲームがついに開幕！TVアニメ『LIAR GAME』放送直前特番

放送日時：テレ東系列‥3月30日（月）深夜24：00～24：30

BSテレ東‥ 4月4日（土）深夜24：00～24：30

※リピート放送：4月8日（水）深夜24：00～24：30

出演：MC 奥田修二（ガクテンソク）

ゲスト 仁見紗綾、大塚剛央、中谷一博

岡野陽一、ゆうちゃみ

番組URL：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/liargame/

TVアニメ『LIAR GAME』作品概要

頭脳バトル＆心理サスペンスの金字塔『LIAR GAME』、ついに初TVアニメ化決定！

2026年4月6日（月）から放送開始！

テレ東系列 4月6日(月)から 毎週月曜深夜24時

BSテレ東 4月11日(土)から 毎週土曜深夜24時

アニメ公式HP： https://liargame-anime.com

アニメ公式X： @liargame_anime（https://x.com/liargame_anime）

ティザーPV： https://youtu.be/8I8htshfXsI

【INTRODUCTION】

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

2005～2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！

【STAFF】

原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成・脚本：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス

【CAST】

カンザキナオ：仁見紗綾

アキヤマシンイチ：大塚剛央

レロニラ：中谷一博

フジサワカズオ：飛田展男

谷村光男：上田燿司

エダテルユキ：富岡泰崇

キクザワタカヒロ：石毛翔弥

キタムラヒロト：浅野良介

サトウテツゾウ：木内太郎

タムラマキコ：明智璃子

ダンノダイスケ：深町寿成

ツノダコウスケ：宮瀬尚也

ニシハラレイナ：山田美鈴

フジタシンゴ：木村太飛

ホソエジュン：酒井美沙乃

マキハラユキ：胡麻鶴彩

マツバラフミオ：西澤遼

ミウラタカヨシ：八代拓

ミヤハラヒトミ：大地葉

【ORIGINAL】

集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊

『LIAR GAME』1～19巻 発売中

著：甲斐谷忍

ynjn.jp/title/142

アニメ化記念で奇跡の復活！

ライアーゲーム最終戦を終えたナオたちが挑む、新たな「ゲーム」とは…!?

『LIAR GAME The Last Game』

グランドジャンプむちゃ＆めちゃ横断 短期集中新連載！

著：甲斐谷忍

https://grandjump.shueisha.co.jp/mucha/

https://grandjump.shueisha.co.jp/mecha/

甲斐谷忍 最新作『カモのネギには毒がある 加茂教授の人間経済学講義』

グランドジャンプにて連載中＆コミックス1～13巻 発売中

著：甲斐谷忍 原案：夏原 武

https://grandjump.shueisha.co.jp/manga/kamonegi.html