一ノ瀬ワタル＆夏帆の真剣な表情、非行少年の“狂気”写す場面も『四月の余白』新カット14点解禁
一ノ瀬ワタルが主演する吉田恵輔監督の最新作『四月の余白』より、新規場面写真14点が解禁された。
【写真】『四月の余白』ショッキングな一幕 場面写真公開
本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子どもたちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。
今回公開された場面写真には、他人の痛みを理解できず、常軌を逸した暴力を繰り返す少年・澤海斗（上阪隼人） の姿や、更生施設「みらいの里」の寮生たちに寄り添う寮長・西健吾（一ノ瀬）、そして海斗が通う中学校の担任・草野冬子（夏帆）の真剣な表情が映し出されている。
なかには、海斗が同じ寮生の生島詩（山崎七海）を背後から不意打ちで高台から蹴り落とす瞬間や、喧嘩相手に容赦なく金属バットを振り下ろそうとするショッキングな一幕も。
さらに、西が覆面を被った何者かに追われる緊迫したシーン、海斗が学ラン姿で中学校の同級生・内藤悠（和田庵）たちと河原でたむろする様子、元半グレである西の背中に彫られた入れ墨、内に複雑な想いを秘めて虚空を見つめる冬子を捉えたカットなど、物語の行方が気になる場面写真が並ぶ。
なぜ少年は暴力をやめられないのか。彼と向き合い続ける大人たちの想いと願いは、果たして彼に届くのだろうか。
※吉田恵輔監督の「吉」は「つちよし」が正式表記。山崎七海の「崎」は「たつさき」が正式表記。
映画『四月の余白』は、6月26日より全国公開。
【写真】『四月の余白』ショッキングな一幕 場面写真公開
本作は、吉田監督自身が多感な時期に出会った非行少年や彼らを取り巻くコミュニティーをモデルに、人の痛みも常識も理解できない少年たちと、そんな子どもたちに本気でぶつかりながらも彼らに寄り添う大人の生々しいもがきを描く。
今回公開された場面写真には、他人の痛みを理解できず、常軌を逸した暴力を繰り返す少年・澤海斗（上阪隼人） の姿や、更生施設「みらいの里」の寮生たちに寄り添う寮長・西健吾（一ノ瀬）、そして海斗が通う中学校の担任・草野冬子（夏帆）の真剣な表情が映し出されている。
さらに、西が覆面を被った何者かに追われる緊迫したシーン、海斗が学ラン姿で中学校の同級生・内藤悠（和田庵）たちと河原でたむろする様子、元半グレである西の背中に彫られた入れ墨、内に複雑な想いを秘めて虚空を見つめる冬子を捉えたカットなど、物語の行方が気になる場面写真が並ぶ。
なぜ少年は暴力をやめられないのか。彼と向き合い続ける大人たちの想いと願いは、果たして彼に届くのだろうか。
※吉田恵輔監督の「吉」は「つちよし」が正式表記。山崎七海の「崎」は「たつさき」が正式表記。
映画『四月の余白』は、6月26日より全国公開。