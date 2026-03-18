映画『チルド』7.17公開 追加キャストに令和ロマン・くるま 特報映像＆場面写真解禁
染谷将太主演映画『チルド（英題：AnyMart）』の公開日が7月17日に決定。特報映像と場面写真が解禁され、令和ロマンのくるまが出演することが明らかになった。
【動画】染谷将太主演映画『チルド』特報映像 令和ロマン・くるまも出演
国内外で高い評価を受ける映画レーベル「NOTHING NEW」の実写長編第1作となる本作は、コンビニを舞台としたホラー作品。主演には『寄生獣』や『爆弾』など数々の話題作に出演し、高い演技力が評価される染谷将太。さらに『寝ても覚めても』やNetflixシリーズ『極悪女王』などに出演し、国内外で注目を集める唐田えりか、「古畑任三郎」シリーズをはじめ幅広い作品で活躍する西村まさ彦が出演する。
また、本作の追加キャストとして、くるまの出演が発表された。くるまは2025年に公開された松居大吾監督の『ミーツ・ザ・ワールド』での高い演技力が評価され、本作がホラー映画初出演となる。コンビニで主人公の堺（染谷）と共に働く室田を演じる。
くるまは「今まで『室田』になったことがなかったので、まさか自分が『室田』になれる人生だとは思ってもみませんでした」とコメント。「しかも僕が大好きな『コンビニ』が舞台いうことで、かなりご機嫌に『室田』ができたと思います」と振り返った。
公開された特報映像は、主人公の堺が働くコンビニ「AnyMart」での日常が切り取られている。見慣れたはずのコンビニが、どこか冷たく、不穏な空気をまとい、従業員たちの危うい表情が映し出される。
不気味な音楽と相まって予想できない物語の行く末が暗示されており、ベルリンの観客や批評家を唸らせた本作への期待がますます高まる映像に仕上がっている。
映画『チルド』は7月17日より全国公開。
※くるまのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■令和ロマン・くるま
くるまです。今回は「室田」という奴になりました。今まで「室田」になったことがなかったので、まさか自分が「室田」になれる人生だとは思ってもみませんでした。しかも僕が大好きな「コンビニ」が舞台いうことで、かなりご機嫌に「室田」ができたと思います。
現場では監督が同じ服の色違いを毎日着ていて「か、監督だ…！」と思いました。ベルリンでも色違いを披露していたのでしょうか。舞台挨拶では何色なのでしょうか。ぜひ、劇場でご覧ください。
【動画】染谷将太主演映画『チルド』特報映像 令和ロマン・くるまも出演
国内外で高い評価を受ける映画レーベル「NOTHING NEW」の実写長編第1作となる本作は、コンビニを舞台としたホラー作品。主演には『寄生獣』や『爆弾』など数々の話題作に出演し、高い演技力が評価される染谷将太。さらに『寝ても覚めても』やNetflixシリーズ『極悪女王』などに出演し、国内外で注目を集める唐田えりか、「古畑任三郎」シリーズをはじめ幅広い作品で活躍する西村まさ彦が出演する。
くるまは「今まで『室田』になったことがなかったので、まさか自分が『室田』になれる人生だとは思ってもみませんでした」とコメント。「しかも僕が大好きな『コンビニ』が舞台いうことで、かなりご機嫌に『室田』ができたと思います」と振り返った。
公開された特報映像は、主人公の堺が働くコンビニ「AnyMart」での日常が切り取られている。見慣れたはずのコンビニが、どこか冷たく、不穏な空気をまとい、従業員たちの危うい表情が映し出される。
不気味な音楽と相まって予想できない物語の行く末が暗示されており、ベルリンの観客や批評家を唸らせた本作への期待がますます高まる映像に仕上がっている。
映画『チルド』は7月17日より全国公開。
※くるまのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■令和ロマン・くるま
くるまです。今回は「室田」という奴になりました。今まで「室田」になったことがなかったので、まさか自分が「室田」になれる人生だとは思ってもみませんでした。しかも僕が大好きな「コンビニ」が舞台いうことで、かなりご機嫌に「室田」ができたと思います。
現場では監督が同じ服の色違いを毎日着ていて「か、監督だ…！」と思いました。ベルリンでも色違いを披露していたのでしょうか。舞台挨拶では何色なのでしょうか。ぜひ、劇場でご覧ください。