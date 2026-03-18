橋本梨菜“10年続けた“日本一黒いグラドル”引退の理由「日帰りでグアムに行ったりとか」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#11が17日放送された。#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第7弾を放送した。
【写真】”日本一黒いグラドル”橋本梨菜、水着一切なしで大胆露出 デジタル限定写真集
スタジオゲストにはグラビアアイドル・橋本梨菜と真島なおみを迎えトークを展開。SNSで投稿されるたびに話題を呼ぶ橋本のグラビア写真が公開され、さらば青春の光・森田も「グラビアってすごいよな…」と絶賛。
そこでニューヨーク・屋敷が「グラビアをやっていて大変なことはありますか？」と質問すると、橋本は「“日本一黒いグラドル”を10年続けたんですけど、
めっちゃ大変」と苦労を告白。肌の黒さを維持するため、「日サロには行かないので、日帰りでグアムに行ったりとか」「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて…」と、日焼けのために超過酷な生活を送っていたことを明かし、屋敷も「それ10年は疲れますよ」と同情。橋本は「大変すぎて、辞めました」と、“日本一黒いグラドル”引退の意外な理由を語り、スタジオを驚かせていた。
『愛のハイエナ season5』#11はABEMAにて無料配信中。
【写真】”日本一黒いグラドル”橋本梨菜、水着一切なしで大胆露出 デジタル限定写真集
スタジオゲストにはグラビアアイドル・橋本梨菜と真島なおみを迎えトークを展開。SNSで投稿されるたびに話題を呼ぶ橋本のグラビア写真が公開され、さらば青春の光・森田も「グラビアってすごいよな…」と絶賛。
めっちゃ大変」と苦労を告白。肌の黒さを維持するため、「日サロには行かないので、日帰りでグアムに行ったりとか」「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて…」と、日焼けのために超過酷な生活を送っていたことを明かし、屋敷も「それ10年は疲れますよ」と同情。橋本は「大変すぎて、辞めました」と、“日本一黒いグラドル”引退の意外な理由を語り、スタジオを驚かせていた。
『愛のハイエナ season5』#11はABEMAにて無料配信中。