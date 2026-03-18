ZIPANG OPERAが、6月24日(水)に3rd EP『ZIPANGRIMM（読み：ジパングリム）』をリリースすることが発表された。

また、EPの収録曲で4月1日（水）より先行配信される新曲「Rainy Heart」が3月31日（火）深夜より放送スタートするMBS/TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』のエンディング主題歌に決定。

この度リリースとなる最新EP『ZIPANGRIMM』は、1月に配信リリースされた佐藤流司が脚本・演出を務めた舞台『二十五億秒トリップ』のテーマソングとなった楽曲「Kick It Down」が収録される他、先行配信曲「Rainy Heart」を含む複数の新曲を収録予定。

また、今作より本格的にプロデュースに携わっているメンバーのspiは「今回のEPは、“愛と痛みの物語”というテーマを軸に、感情や景色の断片を音楽として編み込んだ作品になりました。楽曲ごとに違う物語があり、それらが集まってひとつの世界を作っています」とコメント。商品形態は通常盤の他、受注生産限定盤とメンバー別アクリルスタンドがついたアニメイト限定セットが準備されており、本日18日より予約開始となる。

そして、ドラマ『失恋カルタ』の世界観に寄り添い書き下ろされた新曲「Rainy Heart」は、優しさゆえにすれ違った二人の別れの余韻と、その記憶を抱きしめながら前へ進もうとする心情を描いたエモーショナルなナンバー。雨をモチーフに離れていく距離とそれでも消えない想いを繊細に映し出しながら、「優しさ」が生んだすれ違いという物語を紡いでいる。

サウンドは淡く滲むギターとピアノに、しなやかなミッドテンポのビートが重なりネオソウルのエッセンスを纏った、聴いていて心地よい一曲に仕上がっている。新曲「Rainy Heart」は、4月1日（水）0時より各種音楽配信サイトにて先行配信される予定だ。

また、6月27日(土) 仙台GIGS よりスタートするライブツアー＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞のチケット情報も公開となった。今回のツアーは全国5都市6公演を周るもので、この度リリースされる最新EP『ZIPANGRIMM』を引っ提げたツアーとなる。チケットの販売は本日よりEP予約者を対象としたEP予約先行より開始される。

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・佐藤流司 コメント

私が脚本、演出、出演を務め、作詞もした舞台『二十五億秒トリップ』のテーマ曲「Kick It Down」も引っ提げてのリリースになります。

他にも我々ZIPANG OPERAの新たな魅力をお見せできる曲たちがいっぱいです。

ご期待ください。

・福澤 侑 コメント

今回のEPはZIPANG OPERAにとってさらに高みを目指すための「新しい挑戦」がテーマになっていると思います。全ての楽曲がいろんなテーマやシチュエーションをそれぞれ持っているのでまだまだ成長し続ける僕らの新しい一面をこのEPで感じてもらえると思います。

とくに「Rainy Heart」はZIPANG OPERAの今までの楽曲とはある意味正反対のメロディや歌詞になっているので、レコーディングする中で自分でも今までにない挑戦した部分もありました。

6月には初の5都市ライブツアーもあるので、この曲を含めた新しいZIPANG OPERAのカタチを皆さんにお届けできる予感がしてます。EPをたくさん聴いて、ライブにも遊びに来てください！

・spi コメント

今回のEPは、“愛と痛みの物語”というテーマを軸に、感情や景色の断片を音楽として編み込んだ作品になりました。

楽曲ごとに違う物語があり、それらが集まってひとつの世界を作っています。

「Rainy Heart」は、止まない雨のように胸に降り続ける想いを描いた曲です。

ライブでは、このEPの物語をより立体的に届けたいと思っています。

音と言葉が重なる瞬間を、ぜひ体感してもらえたら嬉しいです。

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New Digital Single「Rainy Heart」

2026年4月1日(水)

https://lnk.to/zo-rainyheart

New EP『ZIPANGRIMM』

2026年6月24日(水)発売

予約：https://ldhrecords.jp/?p=17694 ■受注生産限定盤（CD＋Blu-ray）

価格：\8,800(税込) 品番：LGCL-9029〜9030

封入特典

・フォトブック

・ オリジナルブロマイドA(全6種より1枚ランダム封入) ■通常盤（CD＋Blu-ray）

価格：\3,300 (税込) 品番：LGCL-1023〜1024

封入特典

・ オリジナルブロマイドB(全6種より1枚ランダム封入) ■アニメイト限定セット（通常盤＋メンバー別アクリルスタンド付き）

価格: \4,700 (税込)

※アクリルスタンドサイズ：全高約12cm

※メンバーにより多少サイズが異なります 【Sony Music Shop限定特典】

Sony Music Shopにて期間内にご予約いただいた方へ「ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜」 EP予約先行申込シリアルコードを配布いたします。

詳細はこちら：https://ldhrecords.jp/?p=17685

※1シリアルにつき、1公演までお申込み可能(1公演枚数は2枚まで)

※複数シリアルを所持していた場合、複数の応募(1公演に何度でも)可能。

※EP予約先行受付シリアルコード付商品販売期間：2026年3月29日(日)23:59 まで

＜ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜＞

構成・演出：植木 豪

振付：REX 【日程・会場】

宮城 2026年6月27日(土) 仙台GIGS

開場：16:30 開演：17:30（主催：仙台放送） 福岡 2026年7月2日(木) Zepp Fukuoka

開場：17:30 開演：18:30（主催：FM FUKUOKA） 愛知 2026年7月4日(土) COMTEC PORTBASE (NAGOYA)

開場：16:30 開演：17:30（主催：TOKAI RADIO） 大阪 2026年7月5日(日) Zepp Namba (OSAKA)

開場：16:30 開演：17:30（協力：MBSテレビ） 東京 2026年7月8日(水) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 東京 2026年7月9日(木) Zepp Haneda (TOKYO)

開場：17:30 開演：18:30 【チケット料金】

1Fスタンディング(整理番号付)：11,000円（税込）

2F指定席：12,300円（税込）※愛知・⼤阪・東京のみ