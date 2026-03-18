Daokoが、2026年4月より放送開始のTVアニメ『よわよわ先生』のオープニングテーマに新曲「COMIT COMET」が起用されたことを発表した。なお本楽曲は、2026年4月12日に配信リリースされる。

原作は「週刊少年マガジン」にて連載中で、気弱でちょっと頼りない新任教師をヒロインに描くラブコメディだ。見た目も性格も“よわよわ”だが、生徒から恐れられる“こわこわ先生”と誤解されている新任英語教師・鶸村ひよりが、担当クラスの阿比倉くんに支えられながら成長する物語になっているという。

オープニングテーマである「COMIT COMET」の作編曲は数多くのDaoko楽曲を手掛けてきたHIDEYA KOJIMAが担当。90’s〜00’sの渋谷系エッセンスがふんだんに盛り込まれながら、現行の海外ファンクの要素も感じさせるグルーヴィーでキュートな楽曲に仕上がっているという。本日公開される『よわよわ先生』本PVでは、放送に先駆け「COMIT COMET」の一部を聴く事ができる。

ジャケット写真 ©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会

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◾️Daoko コメント

楽曲制作にあたり、原作を読み込ませていただいた際に、よわよわ先生（鶸村ひよりさん）の持つかわいさや、

ひたむきなところにキュンキュンしました。その“ときめき”を星に喩えて表現したいと思い、小島英也さんと力を合わせて全力POPSで表現しました。その結果……スターコアな、渾身のアニソンが出来上がりました🌠

さまざまな表情のよわよわ先生をアニメで堪能できることが、今から待ち遠しいです。

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◾️「COMIT COMET」

2026年4月12日（日）リリース

事前予約：https://lnk.to/COMIT_COMET

※TVアニメ『よわよわ先生』OPテーマ ©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会 ▼Credit

作詞 : Daoko

作曲 : HIDEYA KOJIMA,Daoko

編曲 : HIDEYA KOJIMA ジャケットデザイン：玉野ハヅキ（株式会社ヨーヨー）

原画：ほの 暁（Akatsuki Hono）

監修：竹本佳子（Yoshiko Takemoto）

©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会

◾️TVアニメ『よわよわ先生』 ©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会 ▼放送情報

AT-X：4月11日より 毎週土曜日 21:30〜

【リピート放送】毎週月曜日 29:00〜／毎週土曜日 6:30〜

TOKYO MX：4月11日より 毎週土曜日 22:30〜

ABCテレビ： 4月15日より 毎週水曜日 26:15〜

北海道テレビ放送：4月18日より 毎週土曜日 26:40〜

長崎文化放送：4月23日より 毎週木曜日 25:20〜

BS11：4月11日より 毎週土曜日 22:30〜 ▼配信情報

AnimeFesta・dアニメストア・DMM TVにて Web最速配信決定！ ※放送・配信日時は変更になる場合がございます。