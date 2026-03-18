無難ボブより、断然コッチかも！！【40・50代】カットで即シャレる♡「大人のウルフボブ」

ボブの安定感はそのままに、少しだけ遊び心を加えたい大人世代には、ウルフボブがおすすめです。レイヤーを入れることでトップにエアリーなボリュームが生まれ、重たくなりがちなボブに軽やかな動きをプラスできます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、カットの工夫で自然に垢抜けて見える、大人にぴったりのウルフボブをご紹介します。

地毛風カラーで魅せるナチュラルなプチウルフ

地毛風のブラウンで落ち着いた印象に整えた、さりげないウルフボブです。トップは自身のクセを活かしながら丸みのあるシルエットに整え、ベースは軽めに削いで首に沿うようにおろしています。ナチュラルな雰囲気を保ちつつ、絶妙なカットラインがこなれ感を漂わせるスタイルです。

ハイライトが立体感を生む大人ウルフ

ダークブラウンをベースに、白髪ぼかしハイライトを施した大人のウルフボブ。トップの丸みと、襟足のくるんとした外ハネを組み合わせたメリハリの効いたデザインは、大人の落ち着きと今っぽさを両立しています。細すぎないハイライトが映えることで、奥行きのある洗練された表情に。

透明感ベージュのこなれウルフボブ

明るめのベージュカラーで白髪をなじませる、透明感たっぷりのウルフボブです。トップは内側に、サイドとベースは外ハネに整えることで、動きのあるヘルシーなシルエットを実現。軽やかな毛流れが顔まわりを明るく彩り、今どきなニュアンスを与えています。

シルエットが美しいひし形のネオウルフ

透明感のあるブラウンが映える、ひし形シルエットのネオウルフ。繊細な毛束感を全体に散りばめることで、光が当たった際に美しい奥行きが感じられます。緻密なカットで形を作り込んでいるため、簡単な手入れで垢抜けたバランスを再現できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@yuuna__iwama様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里