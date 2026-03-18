決勝で米国を撃破

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。日本代表「侍ジャパン」はベネズエラに準々決勝で敗れただけに、ファンからは様々な声が上がった。

米国との頂上決戦。ベネズエラは3回にガルシアの犠飛で先制すると、5回にはアブレイユのバックスクリーンへの特大弾で貴重な追加点を挙げた。8回に同点2ランを浴びたが、9回に勝ち越し。その裏の米国の攻撃を封じて歓喜の瞬間を迎えた。

侍ジャパンの連覇を阻んだのもベネズエラだった。14日（同15日）の準々決勝。侍ジャパンは一時5-2とリードしながら、逆転されて5-8で屈した。それだけに、X上のファンからは様々な声が上がった。

「日本実質準優勝や！！！」

「実質日本2位だと思ってます」

「冷静にベネズエラから5点取った日本凄いじゃんね」

「結局ベネズエラから5点以上取ったのドミニカと日本だけだったし打線は十分点取れてたんだな」

「このチームから5点取った日本の打撃陣は褒めてよいな」

一方で「そんなわけねぇだろ」「何言ってんだ」などのコメントも。優勝チームに負けたことで“トーナメントあるある”の現象が起きていた。



（THE ANSWER編集部）