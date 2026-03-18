山田将司 × 村松拓によるユニット・とまとくらぶ、全国ワンマンツアー＜とまとくらぶ ワンマンツアー “追熟の雨音”＞開催決定。会場限定のデモCD販売も
THE BACK HORN・山田将司 × Nothing’s Carved In Stone・村松拓によるユニット“とまとくらぶ”が、2026年6月よりワンマンツアー＜とまとくらぶ ワンマンツアー “追熟の雨音”＞の開催を発表した。
全国ワンマンツアーは約2年ぶりとなり、とまとくらぶお馴染みの千葉から、初めて訪れる沖縄までの全国8カ所を巡る。ただいまより、山田将司、村松拓両FCの先行受付が開始された。
また、今回のツアーではとまとくらぶ初のデモCDの販売も決定した。詳細は後日とまとくらぶオフィシャルXにて発表するため、ぜひチェックしていただきたい。
◾️1stアルバム『緑盤』（ヨミ：ミドリバン）
配信：https://ssm.lnk.to/MIDORIBAN
＜CD＞ライブ会場・ビクターオンラインストア限定販売中
KNJK-001 / ￥3,520（税込）
▼収録曲
01.羅針盤
02.春夏秋冬
03.Sunny Side Song
04.風と流浪
05.とまとめいと
06.交差点
07.故郷
08.逃走曲
09.Whaleland
10.タイムカプセル
◾️＜とまとくらぶ ワンマンツアー “追熟の雨音”＞
2026年
6月2日（火）千葉LOOK
OPEN 18:30/START 19:00
6月3日（水）club SONIC iwaki
OPEN 18:30/START 19:00
6月9日（火）池下CLUB UPSET
OPEN 18:30/START19:00
6月11日（木）OSAKA MUSE
OPEN 18:30/START 19:00
6月12日（金）岡山城下公会堂inKOTYAE
OPEN 18:30/START 19:00
6月16日（火）仙台誰も知らない劇場
OPEN 18:30/START 19:00
6月17日（水）水戸LIGHT HOUSE
OPEN 18:30/START 19:00
6月20日（土）沖縄TopNote
一部OPEN 14:30/START 15:00二部 OPEN 16:45/START 17:15
▼チケット：前売り 5,500円（D代別）
※お一人様1公演につき4枚まで：4歳以上チケット必要(3歳以下入場不可)
※チケット受取方法：紙チケット・スマチケ
※席種：座席あり（後方立ち見）※仙台公演のみ全座席
▼両FC先行
受付期間：3/18（水）18:00〜3/29（日）23:59
山田将司「カタチナキ」：https://yamadamasashi.net
村松∞宿：https://fanicon.net/fancommunities/4796
関連リンク
◆とまとくらぶ オフィシャルX