お客さん

「めかぶ・たまご・牛乳」



上水内郡飯綱町で移動スーパー「とくし丸」を運営する遠山幸恵さん。軽トラックに1000点以上の商品を乗せて依頼を受けた家まで届けます。



利用客

「この人いなかったら私うちの食事はないくらいちゃんと来てもらうから。ありがたいですよ」



利用客（90代）

「よく（ここまで）来てくれるから本当に楽しみです」



17日はおよそ20か所を回りました。1日平均でおよそ70kmの距離を車で移動するという遠山さんにとって、ガソリンの価格高騰は大きな打撃です。





遠山幸恵さん「会員割引で5円引きになるので（レギュラー1リットル）194円です」９日に給油したときは1リットル当たり166円だったレギュラーガソリンが木曜日には194円に急上昇しました。遠山幸恵さん「だいたい月に7～8回（ガソリンを）入れるんですけど。1か月で4000円くらい違ってきちゃいますよね」個人事業主のためガソリン代は自己負担です。さらに、移動販売車ならではの悩みも…。遠山幸恵さん「これから暖かくなると冷蔵庫を冷やすのに今まで以上のガソリンを使いますので」気温が低い今の季節は3日に1回の給油ですが、夏は2日に1回の給油が必要になるといいます。遠山幸恵さん「お客様かなり待っている方がいらっしゃいますので続けたいと思います。170円台で安定して毎回入れられるようにしてほしいですね」