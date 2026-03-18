楽天カードは、クレジットカードのキャッシングサービスで新たな返済方法「あとから分割払い（回数指定払い）」の提供を開始した。

「あとから分割払い」は、2回から最大36回までの支払い回数が選択可能なサービス。手続きは、スマートフォン向けの「楽天カードアプリ」または会員専用オンラインサービス「楽天e-NAVI」から行える。

選択可能な回数は、2・3・5・6・10・12・15・18・20・24・30・36回。ただし、30万円以下の借り入れについては36回払いの指定はできない。

楽天カードのキャッシングの利用可能枠は1万円～90万円で、審査により個別に設定される。融資利率は実質年率18.0％（貸付残高合計が100万円以上の場合は15.0％）。ATM利用手数料は、1万円以下の場合は110円、1万円超の場合は220円となる。

返済方式は、従来の1回払い、リボルビング払いに加え、今回追加された分割払い（元金均等返済）となる。分割払いの場合、毎月の支払元金に利息を加算した金額を支払う形となる。なお、海外キャッシングの返済方式は原則として1回払いとなる。