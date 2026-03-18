元ヤクルト・ラミレス氏＆妻・美保さん、長女の卒園式を報告 “顔出し”親子3ショットに反響「パパもママも良い顔」「可愛いですね お姉さんになられてますね」
元プロ野球のヤクルト・横浜などで選手・監督として活躍したアレックス・ラミレス氏（51）の妻・美保さんが17日、自身のSNSを更新。長女・莉明（りあ）ちゃんの卒園式を報告し、“顔出し”の親子3ショットなどを公開した。
【写真】「パパもママも良い顔」卒園式の門前で笑顔の親子3ショットを披露したラミレス夫妻
美保さんは「娘の卒園式でした」とつづり、「3年前、まだ小さくて不安そうだった娘。この3年間で、見た目も中身も本当に大きく成長しました」としみじみ。「たくさんの愛情で見守り、育ててくださった先生方、そして素敵な幼稚園に出会えたことに心から感謝です」と伝えた。さらに「卒園式は最初から最後まで涙なしではいられませんでした。子どもの成長って本当にあっという間」と振り返り、「卒園おめでとう。これからの成長も楽しみです」と娘へ思いを寄せた。
投稿では、卒園式の看板の前で撮影した親子3ショットをはじめ、式に出席した家族での写真、制服姿の娘のソロショット、父親に抱っこされる姿、自宅での愛らしい様子などを複数枚披露。娘の節目を家族で見守る、温かな雰囲気が伝わる内容となっている。
コメント欄には「卒園おめでとうございます」「りあちゃんの成長に感動です」「パパもママも良い顔です」「これからの成長楽しみにしてます」「ピカピカの一年生、たくさんおともだちつくってね」「可愛いですね お姉さんになられてますね」など、祝福の声が多数寄せられている。
ラミレス氏と美保さんは、2015年4月に結婚。現在までに三男一女が誕生し、6人家族となっている。
【写真】「パパもママも良い顔」卒園式の門前で笑顔の親子3ショットを披露したラミレス夫妻
美保さんは「娘の卒園式でした」とつづり、「3年前、まだ小さくて不安そうだった娘。この3年間で、見た目も中身も本当に大きく成長しました」としみじみ。「たくさんの愛情で見守り、育ててくださった先生方、そして素敵な幼稚園に出会えたことに心から感謝です」と伝えた。さらに「卒園式は最初から最後まで涙なしではいられませんでした。子どもの成長って本当にあっという間」と振り返り、「卒園おめでとう。これからの成長も楽しみです」と娘へ思いを寄せた。
コメント欄には「卒園おめでとうございます」「りあちゃんの成長に感動です」「パパもママも良い顔です」「これからの成長楽しみにしてます」「ピカピカの一年生、たくさんおともだちつくってね」「可愛いですね お姉さんになられてますね」など、祝福の声が多数寄せられている。
ラミレス氏と美保さんは、2015年4月に結婚。現在までに三男一女が誕生し、6人家族となっている。