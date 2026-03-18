【レモン好き大歓喜!!】追加投入の『未来のレモンサワー 濃いめ』が超気になる!!　「本物の果実入り」で旨そうだ

アサヒビール株式会社は、4月28日より『未来のレモンサワー 濃いめ』を期間限定で発売、さらに5月12日から『未来のノンアル レモンサワー』も数量限定で発売される。5月26日からは『アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご＆黄桃果肉入り』が北海道・東北・九州エリアで発売となる。本物の果実入りならではの食感を楽しめる「まるごと食感サワー」の展開によって、2030年までにシリーズ売上500億円を目指すという。

『未来のレモンサワー 濃いめ』を4月28日に期間限定発売

『未来のレモンサワー 濃いめ』を4月28日に期間限定発売

「未来のレモンサワー」は、ふたを開栓するとレモンスライスが浮き上がり、レモンの味わいや香りを五感で楽しめる商品。今回発売する『未来のレモンサワー 濃いめ』は、既存の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分を7％と高めに設定し、レモンの味わいや香り、甘みのバランスを最適化することで、飲みごたえのある味わいを実現した。

4月28日より全国発売され、価格は 298円（税込）。

『未来のノンアル レモンサワー』5月12日数量限定発売

『未来のノンアル レモンサワー』5月12日数量限定発売

『未来のノンアル レモンサワー』は、ふたを開栓するとレモンスライスが浮き上がり、レモンの味わいや香りを五感で楽しめるノンアルコールのカクテルテイスト飲料だ。レモンスライスを漬け込むことで、レモン由来の豊かな味わいを実現した。適度な甘さと、酸味と苦みのバランスが取れた味わいが特長。

5月12日より全国発売され、価格はオープンプライス。

『アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご＆黄桃果肉入り』5月26日エリア限定発売

『アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご＆黄桃果肉入り』5月26日エリア限定発売

『アサヒ贅沢搾りデラックス数量限定りんご＆黄桃果肉入り』は、まるでフルーツを食べているかのような香りや味わいが楽しめる“贅沢フルーツサワー”だ。桃フレーバーのお酒に、りんごと黄桃の果肉を加えることで、本物果実ならではの濃厚な味わいや果実感を楽しめる。

こちらは北海道・東北・九州の1道13県にて数量限定で発売される。価格は243円（税込）。

文／おとなの週末Web

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