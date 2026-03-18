「短い…ビックリ」LiSA、超ミニ丈から美脚披露「えっ！？めっちゃ可愛い」「好きすぎる髪型似合いすぎ」
歌手のLiSAさんは3月18日、自身のInstagramを更新。15周年記念書籍の撮影ショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】LiSAの圧倒的な美脚
コメントでは、「ううううわ、これ好きすぎる髪型似合いすぎ、、」「めっちゃ可愛い！」「ショートどちゃくそ可愛いし」「なにこのかわいさ」「えっ！？めっちゃ可愛い」「短い…ビックリ！」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】LiSAの圧倒的な美脚
「なにこのかわいさ」LiSAさんは「15人のクリエーターのみなさんと作った書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』を4/17(金)に発売します」とつづり、自身の撮影カットを1枚投稿。白いフリンジのチューブトップとショートパンツを身にまとい、頭にかごを乗せたユニークなポーズで美脚を披露する姿です。花びらが舞う幻想的な雰囲気の中、満面の笑みを見せています。
デビュー15周年を記念した豪華書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』は、15人のクリエーターとともに制作した15周年記念の書籍で、4月17日（金）に発売予定。フォトグラファーの田口まきさんはLiSAさんのライブフォトブックでも撮影を手掛けており、2人のタッグによるビジュアルはファンからも高い支持を得ています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)