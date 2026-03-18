夜の教室の幽霊、図書室から消えた生徒…… 学校の怪異に立ち向かう中学生の友情がまぶしい青春オカルトミステリー【書評】

夜の教室の幽霊、図書室から消えた生徒…… 学校の怪異に立ち向かう中学生の友情がまぶしい青春オカルトミステリー【書評】