声優の北川米彦（きたがわ・よねひこ）さんが5日に肺炎のため死去した。94歳。東京都出身。所属事務所の青二プロダクションが18日に発表した。声優養成所「青二塾」東京校塾長を務めた北川さんに、後輩の声優たちから追悼が相次いだ。

事務所公式サイトで「弊社所属 北川 米彦 儀（94歳） 令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました」と訃報を伝え、「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます なお ご葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と説明した。

北川さんは1984年、青二プロ内で後進育成を目的として開校した青二塾の東京校塾長に就任、長年にわたり数多くの新人を育成してきた。2018年には塾長を退任し、名誉塾長に就任した。

独特のしわがれ声が特徴で「キン肉マン」では委員長や悪魔将軍など複数の役を担当。「海のトリトン」ナレーション、ゲゲゲの鬼太郎（第1作）の子泣きじじい、ぬりかべ役も務めた。

訃報を受け、北川さんがかつて指導した後輩声優が、SNSなどを通じて追悼した。

声優の緑川光は「北川塾長！お疲れ様でした！若さゆえ妙にカッコつけた芝居を授業でしていた自分に『いつまでも王子様やってろ！』と厳しい戒めの言葉をかけて頂いたのを今でもはっきりと覚えております。今ではしっかり自覚して責任持ってやっております。ありがとうございました。どうぞゆっくりして下さい」としのんだ。

阿座上洋平は「『声優である前に役者であれ』青二塾 北川元塾長先生のお言葉です。当時は『声優の養成所でしょ...！？』なんて疑問を抱く事もありましたが、今だったらその言葉の意味が身に染みて理解できます。本当にお世話になりました。ご冥福をお祈りします。どうかゆっくりお休みください」と追悼した。

小松由佳は「北川塾長。生意気な生徒でしたが、夏休み真っ黒に日焼けして帰ったことやがむしゃらに頑張っている姿を認めてくださり有難うございました。安くて冷たい焼き鳥を持って無理矢理お誘いした卒業後のお花見に、嫌な顔もせずお付き合いくださったこと嬉しかったです。ご冥福をお祈りいたします」と在りし日の北川さんに思いを馳せた。