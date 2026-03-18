「年金だけでは不安だから働きたい」という70歳の母。年齢を重ねても”採用されやすい”仕事にはどんな特徴があるのでしょうか？

採用されやすい仕事は、「経験」より「安定して働けるか」を見られやすい

70歳前後の採用で重視されやすいのは、高い専門性より、きちんと通勤できるか、勤怠が安定しているか、丁寧に対応できるかという点です。高齢者向けの就業機会づくりを進めている厚生労働省も、多様な就業ニーズに応えることの重要性を示しています。企業側は、短時間でも安定して働いてくれる人を求めていることが多いのです。

そのため、採用されやすい仕事には、「急な成果を強く求めすぎない」「決まった手順で進めやすい」「対人トラブルが少なめ」といった特徴があります。年齢が高いほど、スピードよりも安定感が評価されやすくなります。



清掃、警備、売場補助、受付などは、シニア採用が多い傾向がある

民間調査では、65歳以上のシニア採用を行っている業種として、警備、清掃、コンビニ・スーパーなどの割合が高いとされています。こうした仕事は、慢性的に人手を必要としていることが多く、勤務日数や時間帯の相談がしやすい場合があります。

また、施設受付やマンション管理、駐輪場の見回り、家事支援のように、丁寧さや責任感が生きる仕事もあります。全国シルバー人材センター事業協会でも、高年齢者向けの仕事として、軽易な業務や地域の生活支援に関わる仕事が広く提供されています。こうした仕事は、体力を極端に求めすぎず、年齢が不利になりにくいことがあります。



「採用されやすさ」は、体力負担が読みやすいかどうかでも変わる

同じ清掃や警備でも、現場によって働きやすさはかなり違います。階段の上り下りが多い現場、長時間の立ち仕事が続く現場、屋外で天候の影響を受けやすい現場は、人によっては続けにくいでしょう。採用されやすい仕事を探すなら、仕事内容だけでなく、1日の歩数、休憩の取りやすさ、重い物を持つ場面の有無まで見たほうが安心です。

企業が高齢者を採用したいと思うのは、長く安定して働いてほしいからです。こちらも無理なく続けられる仕事を選んだほうが、結果として採用後のミスマッチを減らしやすくなります。



70歳からの仕事探しは、「できる仕事」より「続く仕事」を選ぶことが大切

年齢を重ねても採用されやすい仕事には、共通点があります。仕事内容が比較的分かりやすく、勤務日数や時間を調整しやすく、丁寧さや安定感が評価されやすいことです。清掃、警備、売場補助、受付、生活支援などは、その候補になりやすいでしょう。

70歳からの仕事探しでは、「採用されるか」だけでなく、「続けられるか」を同時に見ることが大切です。働くことは収入だけでなく、生活リズムや張り合いにもつながります。無理のない条件を先に決めてから探せば、自分に合った働き方を見つけやすくなるはずです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー