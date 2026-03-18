松屋が島根県に初出店 「松屋･松のや複合店 出雲大塚店」3月26日オープン

牛丼･定食･カレーチェーンの「松屋」は、とんかつチェーンの「松のや」との複合店『出雲大塚店』を島根県出雲市にオープンする。オープン日は3月26日の午前10時。

松屋は全国に1100店舗以上を展開するチェーン店。牛丼を中心に、カレーやハンバーグなどの定食メニューも人気が高い。

【画像を見る】松屋の「牛めし」、「牛焼肉定食」、「ソーセージエッグ定食」、「おこさま牛めしわくわくセット」、松のやの「ロースかつ定食」、「本格唐揚げ定食」の画像を見る

島根県にはこれまで松屋は出店していなかったが、「出雲大塚店」が初めて島根県にオープンする店舗となる。なお、「出雲大塚店」のオープンにより、松屋が出店していない県は鳥取県だけになる(2026年3月現在)。

〈松屋･松のやの定番メニュー〉

【松屋】

◆牛めし

牛肉と玉ねぎを特製タレで煮立て仕上げた松屋の看板メニュー

牛めし

◆牛焼肉定食

創業当初より松屋の食卓に並ぶロングセラーの人気メニュー

◆ソーセージエッグ定食

朝の時間帯では人気No.1のメニュー

◆おこさま牛めしわくわくセット

子ども向けのメニューもラインアップ

【松のや】

◆ロースかつ定食

熟成チルドポークを香ばしい特製パン粉を使用した衣で包んで揚げた松のやの看板メニュー

ロースかつ定食

◆本格唐揚げ定食

生姜･にんにくを使用した特製揉みダレにじっくりと漬け込み、カラッと揚げた人気メニュー

【画像を見る】松屋の「牛めし」、「牛焼肉定食」、「ソーセージエッグ定食」、「おこさま牛めしわくわくセット」、松のやの「ロースかつ定食」、「本格唐揚げ定食」の画像を見る

〈「出雲大塚店」プレオープン及びオープン記念セールも開催〉

グランドオープン前日の3月25日11:00〜14:00にはプレオープンも実施。また、3月25日午前11時から4月7日午前10時の期間限定でオープン記念セールも行われる。対象のラインアップは以下。

【松屋】

◆牛めし生野菜セット(牛めし+生野菜) 500円で販売

【松のや】

◆ささみかつ定食 通常価格790円→セール価格690円

◆鬼おろしポン酢ささみかつ定食 通常価格890円→セール価格790円

◆味噌ささみかつ定食 通常価格890円→セール価格790円

〈「出雲大塚店」店舗の特徴〉

主要道路からもアクセスしやすく、商業施設が集まるエリアの近くに位置する。広々とした駐車場スペースを完備し、店内は家族連れでもゆったりと過ごしやすい空間となっている。年中無休･24時間営業で、一部メニューを除きテイクアウトも可能。

店内イメージ画像

〈店舗情報〉

店名:

出雲大塚店-松屋･松のや複合店

住所:

島根県出雲市大塚町742

開店日:

2026年3月26日(木)10:00〜

営業時間:

24時間営業

駐車場:

あり

ドライブスルー:

あり