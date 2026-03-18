◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）追い切り＝３月１８日、栗東トレセン

パワフルな脚取りは牡馬顔負けだ。アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースでドウアドバンテージ（５歳１勝クラス）を２馬身先行する形でスタート。軽快なフットワークで直線に向き、相手が馬体を併せてくると、体を大きく使って加速した。きっちりと半馬身先着し、６ハロン８２秒５―１１秒２と時計も上々。四位調教師は「抜かされると嫌がるところがあるから前に（馬を）置いた。動きはいつもいいし、順調にこられている」とうなずいた。

“飛び級“でオープンへ駒を進めた。前走の万葉Ｓを格上挑戦で勝利。２４００メートル以上で【３３０１】という成績が示す通り、長丁場への適性が非常に高い。「操縦性が高くて折り合いに苦労するところがないし、心肺機能が高いね」と四位師はステイヤーとしての資質を評価する。レースを重ねるごとに肉体面の成長も確か。「つくべきところに筋肉がついてきている。体がどんどん大きくなって、頼もしいね」と目下の充実ぶりに目を見張る。

未到の記録に挑む。当レースの施行時期が３月になった１９８７年以降、牝馬は未勝利。９３年タケノベルベット、１５年デニムアンドルビーの２着が最高だ。これまで延べ１７頭が出走したが、牡馬の高い壁に阻まれてきた。「強い男馬がいるここで、どれくらいやれるか。試金石だね」と指揮官。芦毛の紅一点が強敵を打ち倒し、春の仁川に名を刻む。

（山本 理貴）