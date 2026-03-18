8年前、生後11か月の女の子が死亡した事件で、傷害致死の罪に問われていた母親の無罪が確定しました。専門家は、乳幼児の虐待が疑われる事件では「より科学的な見地からの根拠を作るべき」と指摘しています。

この事件は2018年、頭部に強い衝撃を受けて、当時生後11か月の笑乃（えの）ちゃんが死亡したものです。



母親の松本亜里沙さん（29）は、笑乃ちゃんに暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。





裁判では、弁護側が「松本さんの持病のてんかん発作による事故の可能性がある」として無罪を主張した一方、検察側は「暴行以外の要因は考えがたい」などとして懲役8年を求刑。

3日、福岡地裁は「てんかん発作による事故であっても、笑乃ちゃんが傷害を負うことはあり得る」などとして、無罪を言い渡していました。



これに対し、福岡地検は期限の17日までに控訴せず、松本さんの無罪が確定しました。



同様の事件をめぐっては、2003年から2022年にかけて、64件のうち23件で無罪が出されています。

木下比奈子弁護士は、99パーセント以上が有罪となる日本の刑事裁判でこれは異常だと指摘します。



■木下比奈子弁護士

「（これまでは）虐待事案として起訴してきましたが、（乳幼児の死亡に関して）もう少し科学的な見地からの根拠を作るべきだという気がします。本当に虐待なのかどうかは十分検討してもらいたいと思います。」



この事件で、松本さんはおよそ3年半の間、身柄を拘束されました。



保釈請求は「罪証隠滅の恐れ」を理由に裁判所から何度も棄却され、9回目でようやく認められたといいます。



■木下弁護士

「果たして、赤ちゃんも亡くなってしまった今、本当にこの事案で罪証隠滅の恐れがあったのかどうか、考えなければいけないと思います。子どもを亡くした苦しみは想像を絶するものであるはずです。それに加えて、自分が犯人かもしれないという疑いをかけられて身体的な拘束を受けることが、どれほど取り返しがつかないのか。妥当であったかどうかは考えなければいけないことだと思います。」



弁護団は「個人や家族の人生が奪われた現実は看過されてはならない」と声明を発表しています。

今回のように、乳幼児の頭部外傷の原因について争われた裁判では、全国で無罪判決が相次いでいます。



捜査機関が虐待や激しい揺さぶりだとして立件しても、裁判所がそれを否定している形です。



3月だけでも、栃木県の宇都宮地裁と大阪地裁が同様の事件をめぐり、無罪判決を言い渡しました。

今回、無罪が確定した松本亜里沙さんの裁判では、検察側と弁護側が申請した複数の医師が証人として出廷しましたが、笑乃ちゃんについての所見はそれぞれ異なりました。



乳幼児の頭部外傷の原因が何かということは、そのくらい判断が難しいということです。

日弁連 刑事弁護センターは、捜査機関が主張に沿う医師の意見を過剰に重視し立件してきたことが問題点の一つだとした上で、「えん罪を防ぐためには、さまざまな立場の意見・視点から多角的な検討が必要」と指摘しています。